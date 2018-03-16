У січні «ОГХК» роздала своїм улюбленцям чверть мільярда на перевезення залізницею

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
16 Березня 2018
Філії ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» у січні за результатами тендерів уклали сім угод про послуги перевезення на загальну суму 258,35 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
«Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» замовив ТОВ «Юнітранс Оператор» залізничні перевезення сухих безпечних вантажів на 104,77 млн грн. Кошти на транспортування розподілено так:
«Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» дасть «Юнітранс Оператору» ще 62,17 млн грн на перевезення 158 тис т вантажів у хоперах-цементовозах.
Послуги за маршрутом із Нової Борової на станцію Баси коштують 25 925 грн. за вагон, у Чорноморськ – 28 320 грн., в Одесу – 28 500 грн., в Ізмаїл – 33 600 грн.
Окрім того, «Іршанський ГЗК» заплатить ТОВ «Арена Марин» 91,41 млн грн:
Нині засновником ТОВ «Юнітранс Оператор» є киянин Олександр Шпак, який подавав заявку на конкурс на посаду гендиректора ПАТ «Укрзалізниця».
Раніше до складу засновників входила компанія «РВ Транс» (Латвія), співзасновником якої був офшор «Wargrave Trading LLP». За даними НАБУ, бенефіціарним власником «Wargrave Trading LLP» був Руслан Журило, який після Майдану очолив «ОГХК». Зараз Журило знаходиться під слідством, НАБУ підозрює його у нанесенні збитків держпідприємству на 300 млн грн. на експортних схемах. Журило знаходиться на свободі, бо за нього вніс завдаток 12 млн грн. нардеп із «Народного фронту» Микола Княжицький.
Одеську компанію «Арена Марин» заснувала Лариса Сердечна. Згодом її переоформили на Олександра Кулика, який до того значився лише директором.
Єдиним конкурентом «Арена Марин» було ТОВ ВКФ «Мегаполіс» Сергія Діордійчука, Ігоря Перепелиці та Валерія Щербіна з Одещини. А з «Юнітранс Оператор» змагалось лише київське ТОВ «Ефі -Транс» Ольги Колікової – дружини Олега Колікова, відомого торік як начальник управління фінансово-економічної безпеки КП «Київпастранс».