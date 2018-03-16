Освітяни Кіровоградщини за 3 мільйони скупились вугіллям із ОРДЛО втричі дорожче від «Роттердам+»

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
16 Березня 2018
КУ «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» Петрівської районної ради Кіровоградської області 23 лютого за результатами тендеру замовила ФОП Арсірій Оксана Вікторівна вугілля на 3,49 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч у п’ять шкіл Петрівського району поставлять 225 т вугілля АМ (13-25) по 7 500 грн. і 420 т вугілля ДГ (13-100) по 4 300 грн. за тонну.
На початку березня Відділ освіти, молоді та спорту Маловисківської РДА Кіровоградської області замовив іншій фірмі з розвезенням марку АМ (13-25) на 17% дешевше – по 6 400 грн./т, а марку ДГ (13-100) на третину дешевше – по 3 250 грн./т.
Нагадаємо, ПАТ «Центренерго» 30 січня закупила на біржових торгах у ТОВ «Шахтарськтранс» з оточення Віталія Кропачова вугілля по 2400 грн./т без ПДВ. Ця ціна у перерахунку становить близько $86 за тону, що фактично відповідає вартості вугілля з формули «Роттердам+».
Тоді як ціна антрациту АМ від Арсірій для освітян Кіровогращини дорівнює $277. Формула «Роттердам+» передбачає, що енергетики закладатимуть в тариф на електроенергію окрім вартості самого вугілля ще його вартість транспортування ($12) та перевалки ($7) в українському порту. Таким чином, щоб освітяни отримали ціну вугілля у $277, треба до його нинішньої ціни в голландському порту $83 додати ще $194. Це відповідає одноразовій перевалці в порту і 15-разовому перевезенню з Роттердама в Одеський порт.
Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 3,58 млн грн.
Підприємець Оксана Арсірій із Кропивницького (Кіровоград) подала посвідчення якості:
Єдиним конкурентом традиційно було ТОВ «Сатурн» Алли Бизової і Руслана Любченка, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.
Бизова у 2015 році йшла від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» у Новоукраїнську міськраду, а раніше була її ж депутатом від «Сильної України» Сергія Тігіпка.
Любченко значиться власником істотної участі ТОВ «Санаторій «Гусарське урочище», співзасновником і підписантом якого є Сергій Тарасенко – чоловік начальника Відділу освіти, молоді і спорту Новоукраїнської РДА Тетяни Тарасенко.
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