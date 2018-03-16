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Омбудсмен Денісова з доньками зареєстрували в Росії бізнес в окупованому Криму

16 Березня 2018

Новопризначена Уповноважена Верховної Ради з прав людини в Україні Людмила Денісова є однією з контролерів ООО «Строительная компания «Крымжелезобетон», що після анексії Криму була перереєстрована на російську податкову. Її доньки також значаться серед засновників ще п’яти кримських компаній.

Про це пише Антон Столяров в проекті «Декларації» («Bihus.Info»).

До анексії Криму в 2014 році Денісова володіла чвертю будівельної компанії «Кримзалізобетон». 12 січня 2015 року ця фірма була перереєстрована в окупованому Сімферополі за російським законодавством. Її засновником в Єдиному держреєстрі юросіб Російської Федерації значиться українська ТОВ «Тріора», 25% статутного капіталу якої внесла Денісова. Також серед засновників «Тріори» значаться ще два колишніх народних депутати від партії «Батьківщина» –  Сергій Веліжанський і Андрій Сенченко.

В деклараціях про доходи за 2015-2016 роки Денисова не вказала «Строительная компания «Крымжелезобетон». Вона заперечила причетність до фірми та стверджує, що після анексії Криму Росією всі її активи були націоналізовані, тому на даний час ні вона, ні її родичі бізнесом на окупованій території не займаються.

Натомість, у листопаді 2014 року на російську податкову була перереєстрована ще одна пов’язана з Денісовою фірма – «Севастопольмарінсервіс». На місце омбудсмена у складі засновників увійшла її донька – Олена Титаренко.

Також Титаренко є співвласницею кримських ООО «Промтекстиль», «Бизнес Альянс» і «Дигаймер», які займаються виробництвом тканин, будівництвом і орендою нерухомості. Молодша донька Денісової – Олександра Квітко, теж володіє половиною ООО «Фирма Д.Э.В.» що спеціалізується на здачі в оренду нерухомого майна.

В свою чергу видання «Insider» оприлюднило документ з антикорупційної перевірки Денісової перед призначенням. Там вказано, що вона не внесла до декларації автомобіль та права на квартиру. Але загалом перевірка не виявила інформації, яка б перешкоджала обрання Денісової.

Від «Наших грошей»

Компанія «Кримзалізобетон» була фігурантом закупівлі в 2013 році Управлінням виконавчої дирекції Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в АР Крим робіт з реконструкції свого приміщення в Сімферополі. Тоді прокуратура оголосила про завищення вартості робіт майже удвічі.

Після повторного обрання в 2014 році Денісової міністром соцполітики, очолюване нею міністерство стало першим в уряді Арсенія Яценюка, яке провело скандальну закупівлю. В травні 2014 року Мінсоцполітики Денисової на тендері розподілило гроші на закупівлю харчування для школярів «чорнобильських територій» таким чином, що 110 млн грн., отримало ТОВ «Візит», хоча ця фірма була звинувачена в неякісних послугах та завищенні вартості послуг.

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