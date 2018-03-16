НАБУ перевіряє причетність «департаменту Кононенка-Грановського» ГПУ до контрабанди сигарет

Національне антикорупційне бюро України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами можливого зловживання службовим становищем та легалізації грошових коштів або іншого майна чиновниками Генеральної прокуратури і Державної фіскальної служби.

По це пише «Слово і діло» з посиланням на ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва.

З судового засідання відомо, що в листопаді 2017 року в «Одеський морський торговельний порт з Лівану прийшло сім контейнерів із сигаретами. В середині грудня слідчим Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ (офіційна назва: Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – «НГ») Станіславом Хімічем на підставі ухвали Печерського райсуду Києва було проведено обшук у зазначених контейнерах. В підсумку сигарети було вилучено, але в судовій ухвалі не вказано про причини такого рішення слідчого ГПУ.

Загалом було вилучено трохи більше 3,6 млн пачок сигарет, які потім передали для зберігання ТОВ «Скай Лайн» на склад в Одесі.

На допиті директор «Скай лайн» не зміг згадати кількість пачок сигарет, які було прийнято на зберігання. Також він відмовився детективам НАБУ показати документи прийому-передачі сигарет.

В своєму клопотанні НАБУ вказало, що ГПУ вже отримало дозвіл слідчого судді на знищення контрабандних сигарет. Але детективи підозрюють, що утилізація тютюнових виробів може бути фіктивною, а в подальшому сигарети без сплати мита можуть передані третім особам для реалізації. В НАБУ підозрюють в причетності до схеми також посадовців ДФС.

В суді детективи НАБУ клопотали про доступ до складу «Скай Лайн», щоб перевірити там зберігання вилучених сигарет. Суд це клопотання задовольнив.

Засновником та директором «Скай Лайн» є одесит Тигран Мелконян.

В ЗМІ Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ називають підконтрольним двом депутатам від БПП – Ігорю Кононенку та Олександру Грановському. Департамент було створено після зміни влади в Україні, він приймав участь в низці гучних розслідувань, в тому про ухиляння від сплати податків тютюновою компанією «Тедіс Україна». Але врешті, справа була закрита після сплати фірмою частини накладеної на неї штрафу АМКУ.

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