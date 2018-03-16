НОВИНИ

16.03.2018

Омбудсмен Денісова з доньками зареєстрували в Росії бізнес в окупованому Криму

Бутік Злочевського на Хрещатику за місяць продає не більше трьох пар взуття

Освітяни Кіровоградщини за 3 мільйони скупились вугіллям із ОРДЛО втричі дорожче від «Роттердам+»

Криміналісти Авакова купили дві автівки «Skoda Superb» по півтора мільйона

У Насалика хочуть заплатити грошима держбюджету за поставки електроенергії бойовикам ОРДЛО

Апеляційний суд Черкащини дав 86 мільйонів на реконструкцію готелю «Росава»

У Харкові суд вирішив, що 17 тисяч штрафу замректору за корупцію – це мало і не затвердив угоду

Завод «Укрзалізниці» замовив у «прокладки» ахметівської сталі ще на 44 мільйони

У січні «ОГХК» роздала своїм улюбленцям чверть мільярда на перевезення залізницею

НАБУ перевіряє причетність «департаменту Кононенка-Грановського» ГПУ до контрабанди сигарет

Фірми, пов’язані з комунальником, отримали 140 мільйонів за кол-центри для київських комунальників

15.03.2018

Помічник Микитася за 100 мільйонів дорогувато відремонтує пологовий будинок на Печерську

У Кличка примудрились дозволити екс-віце-прем’єру будувати 23-поверхову висотку замість 4-поверхівки

В «Укравтодорі» вирішили, що окремі регіони мають окучувати лише місцеві, і запустили дискримінацію з асфальтними заводами

«Електроважмаш» за два роки перегнав в Росію через британські «прокладки» продукції на 2,5 мільярда

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

НАБУ перевіряє причетність «департаменту Кононенка-Грановського» ГПУ до контрабанди сигарет

16 Березня 2018

Національне антикорупційне бюро України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами можливого зловживання службовим становищем та легалізації грошових коштів або іншого майна чиновниками Генеральної прокуратури і Державної фіскальної служби.

По це пише  «Слово і діло» з посиланням на ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва.

З судового засідання відомо, що в листопаді 2017 року в «Одеський морський торговельний порт з Лівану прийшло сім контейнерів із сигаретами. В середині грудня слідчим Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ (офіційна назва: Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – «НГ») Станіславом Хімічем на підставі ухвали Печерського райсуду Києва було проведено обшук у зазначених контейнерах. В підсумку сигарети було вилучено, але в судовій ухвалі не вказано про причини такого рішення слідчого ГПУ.

Загалом було вилучено трохи більше 3,6 млн пачок сигарет, які потім передали для зберігання ТОВ «Скай Лайн» на склад в Одесі.

На допиті директор «Скай лайн» не зміг згадати кількість пачок сигарет, які було прийнято на зберігання. Також він відмовився детективам НАБУ показати документи прийому-передачі сигарет.

В своєму клопотанні НАБУ вказало, що ГПУ вже отримало дозвіл слідчого судді на знищення контрабандних сигарет. Але детективи підозрюють, що утилізація тютюнових виробів може бути фіктивною, а в подальшому сигарети без сплати мита можуть передані третім особам для реалізації. В НАБУ підозрюють в причетності до схеми також посадовців ДФС.

В суді детективи НАБУ клопотали про доступ до складу «Скай Лайн», щоб перевірити там зберігання вилучених сигарет. Суд це клопотання задовольнив.

Засновником та директором «Скай Лайн» є одесит Тигран Мелконян.

В ЗМІ Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ називають підконтрольним двом депутатам від БПП – Ігорю Кононенку та Олександру Грановському. Департамент було створено після зміни влади в Україні, він приймав участь в низці гучних розслідувань, в тому про ухиляння від сплати податків тютюновою компанією «Тедіс Україна». Але врешті, справа була закрита після сплати фірмою частини накладеної на неї штрафу АМКУ.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 2 (тютюн та наркотики)
07 Березня 2018

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 1 (ігорка та алкоголь)
06 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

16.03.2018

Крим Омбудсмен Денісова з доньками зареєстрували в Росії бізнес в окупованому Криму

Кіровоград Освітяни Кіровоградщини за 3 мільйони скупились вугіллям із ОРДЛО втричі дорожче від «Роттердам+»

Луганськ У Насалика хочуть заплатити грошима держбюджету за поставки електроенергії бойовикам ОРДЛО

Черкаси Апеляційний суд Черкащини дав 86 мільйонів на реконструкцію готелю «Росава»

Харків У Харкові суд вирішив, що 17 тисяч штрафу замректору за корупцію – це мало і не затвердив угоду

Київ Фірми, пов’язані з комунальником, отримали 140 мільйонів за кол-центри для київських комунальників

15.03.2018

Київ Помічник Микитася за 100 мільйонів дорогувато відремонтує пологовий будинок на Печерську

Київ У Кличка примудрились дозволити екс-віце-прем’єру будувати 23-поверхову висотку замість 4-поверхівки

Одеса В «Укравтодорі» вирішили, що окремі регіони мають окучувати лише місцеві, і запустили дискримінацію з асфальтними заводами

Харків «Електроважмаш» за два роки перегнав в Росію через британські «прокладки» продукції на 2,5 мільярда

Луганськ Комунальники Луганщини приховали договори щодо фармпродукції на чверть мільярда

Одеса Аптеки, пов’язані з замголови облради та головлікарем, задешево орендують площі в Одеському онкодинспансері

Херсон Онищенку не вдалося змінити рішення суду про незаконний заробіток на родовищах поруч з Кримом

Київ Оболонці протягнули намолених харчувальників за 29 мільйонів, наплювавши на АМКУ і відмічених Порошенком литовців

Одеса Злочевський після Майдану заволодів землею навколо державного причалу в порту «Южний»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ