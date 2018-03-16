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У Харкові суд вирішив, що 17 тисяч штрафу замректору за корупцію – це мало і не затвердив угоду

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У січні «ОГХК» роздала своїм улюбленцям чверть мільярда на перевезення залізницею

НАБУ перевіряє причетність «департаменту Кононенка-Грановського» ГПУ до контрабанди сигарет

Фірми, пов’язані з комунальником, отримали 140 мільйонів за кол-центри для київських комунальників

15.03.2018

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21.12.2017

Криміналісти Авакова купили дві автівки «Skoda Superb» по півтора мільйона

16 Березня 2018

Київський Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України 12 березня за результатами тендеру замовив ТОВ «Автоцентр Прага авто на кільцевій» два спеціалізованих легкових автомобіля на загальну суму 2,73 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить «Skoda Superb» 2.0 TSI/206 kW 4×4 DSG по 1,36 млн грн. Кожен автомобіль матиме пакет «погані дороги», двохзонову систему кондиціонування з електрорегулюванням та комбіфільтром «Climatronic», передні сидіння з підігрівом, комфортну телефонію, з’єднання з Apple, Mirror Link, круїз контроль, подушки безпеки, інформаційну навігаційну систему «Amundsen».

Автівки також будуть обладнані стаціонарно закріпленим сейфом для перевезення матеріалів та речовин, обіг яких обмежено, та/або заборонено, розетками 12V та 230V з пристроєм безперебійного живлення в багажному відділенні автомобіля.

«Skoda Superb» у комплектації, яку поставить переможець, без спеціального обладнання в автосалонах продають за 1,05-1,07 млн грн.

Єдиним конкурентом ТОВ «Автоцентр Прага авто на кільцевій» на торгах було ДП «Автотрейдінг-Вінниця» Олега Боярина, яке запропонувало вищу ціну – 2,74 млн грн. Очікувана вартість склала 3,00 млн грн.

Бенефіціаром ТОВ «Автоцентр Прага авто на кільцевій» є екс-нардеп Михайло Гвоздьов. У 2014 році він обрався у парламент від «Блоку Петра Порошенка», а в 2015 р. склав повноваження, оскільки був призначений в. о. президента ДП «Антонов». Наразі посаду займає Олександр Кривоконь, а Гвоздьов контролює це держпідприємство та є головою ради директорів корпорації «Українська авіабудівна компанія».

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Черкаси Апеляційний суд Черкащини дав 86 мільйонів на реконструкцію готелю «Росава»

Харків У Харкові суд вирішив, що 17 тисяч штрафу замректору за корупцію – це мало і не затвердив угоду

Київ Фірми, пов’язані з комунальником, отримали 140 мільйонів за кол-центри для київських комунальників

15.03.2018

Київ Помічник Микитася за 100 мільйонів дорогувато відремонтує пологовий будинок на Печерську

Київ У Кличка примудрились дозволити екс-віце-прем’єру будувати 23-поверхову висотку замість 4-поверхівки

Одеса В «Укравтодорі» вирішили, що окремі регіони мають окучувати лише місцеві, і запустили дискримінацію з асфальтними заводами

Харків «Електроважмаш» за два роки перегнав в Росію через британські «прокладки» продукції на 2,5 мільярда

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