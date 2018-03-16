Апеляційний суд Черкащини дав 86 мільйонів на реконструкцію готелю «Росава»

Апеляційний суд Черкаської області 5 березня за результатами тендеру замовив ТОВ «Сорго-Буд» реконструкція туристичного готелю «Росава» під приміщення суду за 86,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року по вул. Верхня Горова (Фрунзе), 29 реконструюють та обладнають приміщення, влаштують зовнішню каналізацію, благоустроять та озеленять територію.

За підсумковою відомістю ресурсів, лінолеум Tarkett Monolit замовили по 500 грн./кв. м, тоді як його ціни в інтернет-магазинах починаються від 606 грн./кв. м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Гарячекатана арматурна сталь коштує 18-21 тис грн., що відповідає іншим тендерам.

Опалювальні радіатори FTV-33-500-500 Profil-V Kermi купили по 3 748 грн./шт., хоча в інтернет-магазинах їх продають по 4 146 грн./шт.

Ціна суміші Ceresit CT 190 у 6,48 грн./кг теж відповідає ринковому рівню.

Натомість дисперсію полівінілацетатну непластифіковану придбали по 60 грн./кг. У лютому на тендері «Спецжитлофонду» вона коштувала на 22% дешевше – 49 грн./кг.

Металопластикові віконні блоки у комплекті обійдуться у 1 800 грн./кв. м.

Гарантійний строк становить десять років. На заробітну плату піде 7,58 млн грн., тобто 9% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 2% – 1,87 млн грн.

Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 88,21 млн грн.

Місцевий «Сорго-Буд» належить киянину Вадиму Головку і черкасцю Максиму Слюсарю. Директором є Василь Чередніченко, який також керує прописаним у тому ж офісі ТОВ «Основа-Будмонтаж» Головка і Людмили Цинди. Там само знаходиться ПП «Кредо Сервіс» Слюсаря і Людмили Руль.

Максим Анатолійович Слюсар володіє ТОВ «ПІІ «Буцький завод продтоварів» з поляком Криштофом Тадеушем Павліковські та членом виконкому Буцької селищної ради Олександром Олексійовичем Слюсарем і ТОВ «Азот Хім Торг» із Костянтином Олексійовичем Слюсарем. Що до останнього, то особа з такими ПІБ є чоловіком Олени Слюсар, спеціаліста Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міськради.

Усього з 2011 року «Сорго-Буд» отримав підрядів на 110,87 млн грн.

ТОВ «Черкасиміськбуд» і ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» пропонували нижчі на 3-10% ціни, але не сплатили забезпечення пропозиції та відмовились від підписання договору.

Дорожчими конкурентами були ТОВ «Альянс-Трансбудсервіс» Віталія Охоти, ТОВ «А.І.Д.А» Олександра Ільченка, Ірини Різниченко та Надії Ковальчук і ТОВ «Сакура-Про» Ольги Василенко.

«Сакура-Про» скаржилась в АМКУ, що строк подання пропозицій у 16 днів закороткий. Замовник не оприлюднив інформаційну модель технічного завдання, тому учасник у цей строк має вручну внести в кошторисну програму 445 сторінок із переліком обладнання і матеріалів та отримати комерційні пропозиції від постачальників на кожну позицію. А строк, у який можна обстежити об’єкт і отримати додаткову технічну документацію, взагалі було обмежено одним тижнем. Крім того, були відсутні технічні характеристики огорожі з куленепробивного скла із пристроєм для спілкування, принтерів, комп’ютерів, обладнання гардеробної тощо. Однак скаржник сплатив 5 тис грн. замість необхідних 15 тис грн. за оскарження тендеру на роботи, тож адмінколегія не розглянула його скаргу.

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