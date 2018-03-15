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Злочевський після Майдану заволодів землею навколо державного причалу в порту «Южний»

15 Березня 2018

Фірми оточення екс-міністра екології Миколи Злочевського сконцентрували 80 га землі в порту Южний, оточивши державний причал, йдеться у розслідуванні Лесі Іванової для програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом».

Влітку 2014 року п’ять компаній – «Інвестиційна Компанія «Агропром», «Техагро»,  «Ресурсагро», «Техноагро-Інвест» і «Агростиль» – сконцентрували у власності/оренді 80 га землі в акваторії порту Южний. Цільове призначення землі – для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту.

Усі п’ять фірм мають однакових власників: частина статутного капіталу у кожній належить кіпрській «Serfilana Commercial Ltd» (офіційно записана на кіпрських юристок), а частина – українському ТОВ «Гранд Курорт Сервіс» (власники заховані за віргінським офшором «Галтеро Трейдінг Лтд»).

Попри офшорну структуру власності, усі компанії пов’язані з Миколою Злочевським: п’ять з п’яти очолюють або очолювали менеджери з його компаній, три фірми зареєстровані у «центральному офісі» Злочевського – в Києві по вул. Рилєєва 10-а, і крім того чотири вказали контактним телефоном – приймальню ТОВ «Інфокс», це одна з центральних фірм в структурі бізнесу Злочевського, кінцевим бенефіціаром її він відкрито вказаний у ЄДР (докладно про зв’язки нижче).

Земельні ділянки оточують територію так званого «38-го причалу», що перебуває у державній власності та наразі використовується державним портом МТП «Южний».

Комплекс, розташований на протилежному березі лиману від основних причалів порту, складається з причалу довжиною в 200 м, 2 портальних кранів та відкритих складських площ на 1 тис кв.м. В 70-х роках його побудували для перевалки піску, пізніше тривалий час причал не використовували.

Зазначимо, що після того, як компанії Злочевського завершили концентрацію земель, Міністерство інфраструктури виступило з ініціативою здати причальний комплекс в оренду.

За словами в.о. начальника служби розвитку бізнесу ДП МТП «Южний» Олександра Червоного, на початку 2016 р. Мінінфраструктури звернулось до порту з проханням надати інформацію про причал для здачі в оренду.

За рік орендар не з’явився. Тим часом порт сам завантажив причал лісопромисловою продукцією, отримавши 1,1 млн грн. доходу.

Однак 16 листопада 2017 р. Міністерство інфраструктури затвердило Стратегічний план розвитку ДП МТП «Южний», яким запланували передачу 38-го причалу в довгострокову оренду.

Сам держпорт має власні плани розвитку причалу, за попередніми розрахунками він може давати держпідприємству понад 17 млн грн доходу на рік. Тож у лютому цього року порт звернувся до Міністерства з проханням скасувати підготовку до оренди.

Однак рішення Міністерства у порту не знають. На запити програми стосовно планів на 38-й причал ані Міністерство, ані компанії-орендарі землі навколо нього не відповіли.

Інформація стосовно компаній-орендарів та їх зв’язки із Миколою Злочевським:

ТОВ  «Інвестиційна Компанія «Агропром» (9 ділянок на 16,33 га)

Директор – Василь Джуський. У 2012-2016 працював у ТОВ «Компанія «Технокомсервіс»,  а в 2015-2016 в ТОВ «Системойлінженерінг». Обидві фірми через офшорну «Diloretio Holdings Ltd» належать особисто Миколі Злочевському.

ТОВ  «Техагро» (9 ділянок на 19,34 га)

Директором значиться  Вячеслав Бояльський. Раніше працював в «ІнфоксВодоканалі» (філія ТОВ «Інфокс»), з 2012 р. очолив ТОВ «ФайберПайпс», котрим керував у т.ч. в період, коли власником була власником була Burisma Holdings Ltd Злочевського.

ТОВ «Техноагро – Інвест» (8 ділянок на 13,27 га)

До 2013р. фірмою керував Андрій Кіча, нині директор з правових питань групи компаній Burisma. Він у якості юриста захищав інтереси Злочевського на суді в Лондоні, коли британське Бюро боротьби проти шахрайства в особливо великих розмірах накладало арешт на 23 млн дол. на рахунках Злочевського за підозрою у відмиванні коштів. Окрім того Кіча у 2005-2010р.р. очолював у якості директора ТОВ «Нібор» (на той момент дочірнє підприємство «Інфокса»)

ТОВ «Ресурсагро» (9 ділянок на 17,33 га)

Директором значиться  Михайло Ковальчук. Раніше працював у «Інфоксі» та ПрАТ «Вектор». У цьому підприємстві 75% акцій належить ТОВ «КАМ», що записане на кіпрську «Seanon Limited», та в свою чергу на белізький офшор «Cipriato Alliance Limited», однак кінцевим бенефіціаром за даними британських судів станом на 2015 р. був особисто Злочевський. Цьому ж «Вектору» належить бізнес-центр на Рилєєва).

ТОВ «Агростиль» (8 ділянок на 16 га)

Директором значиться Василь Джуський (див вище).

ТОВ «Гранд Курорт Сервіс» (співвласник усіх п’яти)

Директором значиться Дар’я Самсонова. Раніше вона працювала в Мінекології при Злочевському-міністрі, також у його газових фірмах з групи Burisma (ТОВ «Еско-Північ», ТОВ «Парі»), ще очолювала дочірню фірму «Інфокса» (ТОВ «Нібор»), а нині у наглядовій раді ПАТ «Вектор» представляє згадане вище ТОВ «КАМ».

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