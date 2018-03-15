У Кличка примудрились дозволити екс-віце-прем’єру будувати 23-поверхову висотку замість 4-поверхівки

Київський апеляційний адмінсуд підтвердив рішення суду першої інстанції, згідно з яким було визнано протиправним скасування дії містобудівних умов та обмежень (МУО) забудови ділянки на перетині вулиць Новоселицька та Буслівська у Києві. Про це свідчить постанова суду від 28 лютого.

У 2014 році Департамент містобудування та архітектури КМДА видав ТОВ «Житлобудінвест» МУО забудови ділянки на вул. Новоселицька, 23, 25/4 та вул. Буслівська, 12, 14/2 у Печерському районі Києва. Згідно з документом, передбачалось кількість поверхів 17-23, цільовим призначенням було вказано «для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарський будівель і споруд». Після цього підприємство отримало від Держархбудінспекції дозвіл на виконання будівельних робіт.

Вже наступного року «Наші гроші» помітили, що на будмайданчику на перетині вулиць Новоселицька та Буслівська встановлено паспорт об’єкта, на якому зазначено будівництво «Житлобудінвестом» 4-поверхового будинку. Водночас на той час забудовник вже звів 9 поверхів.

Тоді ж кияни висловлювали невдоволення забудовую, а у 2016 році нардеп Максим Саврасов надіслав голові ДАБІ Олексію Кудрявцеву звернення с проханням перевірити законність будівництва на вул. Новоселицька/Буслівська.

У березні 2017 році інспектор ДАБІ у м. Києві Володимир Гончаров провів позапланову перевірку, в результатові якої скасував дію Містобудівних умов та обмежень. З’ясувалося, що згідно з Генпланом функціональним призначенням ділянок, де «Житлобудінвест» зводив багатоповерхівку, є «житлова садибна забудова». Відповідно, на них не можна будувати вище четвертого поверху. А Департамент містобудування та архітектури КМДА дозволив 17-23 поверхи, і тим самим надав МУО, які не відповідають намірам забудови ділянки. Відтак інспектор ДАБІ надав припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

Департамент містобудування та архітектури мав би усунути виявлені порушення до червня минулого року, але замість цього Департамент КМДА пішов до суду, щоб скасувати припис та рішенні ДАБІ по МУО, і виграв його.

Суд звернув увагу, що у спірних МУО цільовим призначенням ділянки вказано будівництво і обслуговування житлових будинків з кількістю поверхів 17-23. Разом з тим у справі відсутні докази, що «Житлобудінвест» має намір здійснити садибну забудову на 4 поверхи, і ДАБІ не довело невідповідність Генплану та цільовому призначенню ділянки. Тобто висновки перевірок є необґрунтованими.

Крім того, суд вирішив, що відповідач не наділений правом скасування МУО, і вийшов за межі своїх повноважень. І взагалі, діюче містобудівне законодавства під час прийняття спірних МУО не передбачало можливості скасування містобудівних умов та обмежень.

Суд також дійшов висновку, що інспектор ДАБІ порушив ст. 58 Конституції щодо незворотності дії закону у часі. Тобто перевірка правомірності видачі МУО була здійснена з поширенням нових правил на минуле. А ст. 58 передбачає, що нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

В результаті, Окружний адмінсуд Києва скасував березневі рішення ДАБІ по будівництві на перетині вулиць Новоселицька та Буслівська. Апеляція з цим погодилась.

Директором «Житлобудінвест» є Ігор Клепач, власник – Валерій Вощевський, який був віце-прем’єр-міністром в уряді Арсенія Яценюка з грудня 2014 р. і до вересня 2015 р. за квотою Радикальної партії Олега Ляшка. До цього він був народним депутатом від Радикальної партії.

Генпрокуратура відкривала проти Вощевського кримінальну справу. ГПУ підозрювала, що у 2011 році екс-віце-прем’єр вніс до статутного фонду «Житлобудінвест» 11,90 млн грн., які не були задекларовані. А в подальшому він керував компанією, використовуючи службове становище, здійснював будівництво житлових будинків з грубим порушенням будівельних норм, що становило небезпеку для життя та здоров’я громадян.

Клепач раніше був директором ТОВ «Ерде девелопмент» з групи «Inteco» нинішнього нардепа від БПП Дмитра Андрієвського, що кілька років тому зі скандалом будувала багатоповерхівку на вул. Курській у Києві замість громадського басейну.

Поруч з ділянками «Житлобудінвесту» (кадастрові номери 8000000000:82:135:0015-0019) будувався житлокомплексом «Ренесанс резиденс» по вул. Новоселицькій.

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