Помічник Микитася за 100 мільйонів дорогувато відремонтує пологовий будинок на Печерську

КП «Інженерний центр» КМДА 7 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Північно-український будівельний альянс» капітальний ремонт Київського міського пологового будинку №1 за 100,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч у пологовому будинку по вул. Арсенальній, 5 у Печерському районі Києва виконають будівельних робіт на 54,58 млн грн., поставлять інженерного устаткування на 21,53 млн грн. і медичного устаткування на 24,08 млн грн.

За підсумковою відомістю ресурсів, композитні панелі алюкобонд Saray 4/0,5 коштують 875 грн./кв. м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Представник виробника продає їх на своєму сайті на 20% дешевше – по $28, або 731 грн./кв. м.

Фарбу Isaval Isaclean купили по 375 грн./кг. На ринку її можна знайти по 462 грн./л, що в перерахунку на вагу за формулою (густина 1,36 кг/куб. м) становить близько 340 грн./кг, тобто на 10% дешевше.

Суміш Ceresit CT 190 придбали по 9,08 грн./кг. На інших тендерах та в інтернет-магазинах його гуртова ціна від чверті до півтора разів нижча – 6-7 грн./кг.

Теплоізоляційні плити Carbon Eco з екструдованого пінополістиролу товщиною 100 мм купили по 3 100 грн./куб. м. У відкритих джерелах плити XPS Техноніколь Carbon Eco 1180х580х100 можна знайти продажу трохи дешевше – по 2 962 грн./куб. м.

Розчин М150 замовили 1 956 грн./куб. м. У лютому на тендері КП «Житлоінвестбуд-УКБ» він коштував у півтора рази дешевше – 1 270 грн./куб. м.

Металочерепиця Арсенал/Корея/поліестер/0,45 мм коштує 235 грн./кв. м. В інтернет-магазинах вона продається по 159 грн./кв. м, тобто у півтора рази дешевше.

Два лікарняні ліфти Mizui PE-KS-MMR на шість зупинок, 1250 кг і 1 м/с обійдуться у 2,08 млн грн./шт., а два пасажирські ліфти Mizui PE-KS-MMR на шість зупинок, 630 кг і 1 м/с – у 1,89 млн грн./шт.

Забезпечення виконання договору становить 2%. На заробітну плату піде 6,18 млн грн., тобто 6% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,5% – 515 тис грн.

Ціна угоди на 4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 104,25 млн грн.

Конкурентами були ПП «Укрбалтбуд» і ТОВ «НВО Укрсовпроект».

Нині столичний «Північно-український будівельний альянс» належить Андрію Якусевичу – позаштатному помічнику нардепа з «Волі народу» та екс-президента держкорпорації «Укрбуд» Максима Микитася. А в 2016 році, за даними системи «YouControl», засновником був белізький офшор «Ніретта Бізнес Лтд».

У 2011 році переможець отримав єдиний підряд Чернігівської ОДА на 13,25 млн грн.

«Укрбалтбуд» через ТОВ «Будівельні мережі» белізької компанії «Ніорт Інвест Лтд»

належить Михайлу Бородавку, який очолює ПрАТ «Укренергомонтаж» Артема Лескова.

Раніше власником «Будівельних мереж» був Юрій Пелих – голова ради директорів ПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» зі складу вищезгаданої держкорпорації «Укрбуд». Торік заступником Пелиха там був інший помічник Микитася – Сергій Якусевич.

«НВО Укрсовпроект» належить Любові Мірошниченко, а раніше співвласниками також були Євгеній і Віталій Мірошниченки, останній з яких лишився директором фірми.

Віталій Мирошніченко володіє ПП «Науково-виробниче об’єднання «Фіненергопроект», а Євгеній Мирошніченко торік очолював відділ електротехнічного обладнання ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом».

У якості ТОВ фірма з 2016 року виграла тендерів на 29,17 млн грн., переважно в системі «Енергоатома». Натомість у 2007-2012 роках у формі АТ вона отримала підрядів на 113,80 млн грн. Із них найбільший – у 2011 році в нинішнього замовника «Інженерного центру» на реконструкцію Київської міської клінічної лікарні №12 за 80,06 млн грн. Згодом аудит фінансової звітності замовника виявив завищення вартості робіт на 1,64 млн грн.

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