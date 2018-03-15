Онищенку не вдалося змінити рішення суду про незаконний заробіток на родовищах поруч з Кримом

Київський апеляційний госпсуд залишив без змін рішення Госпсуду Київської області від 14 червня 2017 року про визнання недійсним договору про спільну діяльність №272-14, укладеного 05.03.2014 між ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» та ПрАТ «Пласт», що підконтрольне нардепу-втікачу Олександру Онищенку. Про це свідчить постанова від 20 лютого.

Суд дійшов висновку, що ПрАТ «Пласт» мало на меті незаконне заволодіння державним майном, а саме коштами, отриманими від реалізації газу, видобутого внаслідок спільної діяльності. При цьому «Пласт» допустив накопичення податкового боргу, а також «не здійснював дій, спрямованих на досягнення мети спільної діяльності, ухилявся від виконання спільних програм та завдань, діяв лише у власних інтересах та при укладенні договору мав на меті отримати у володіння та користування належні державі родовища газу для використання у власних цілях».

Суд встановив, що ПрАТ «Пласт» в порушення своїх зобов’язань та цілей Договору, не здійснило свій внесок у спільну діяльність – 71,64 млн грн. Суд отримав підтвердження внесення лише 1 млн грн. Між тим, згідно з декларацій з податку на прибуток за 2011, 2012, 2013, 2014 рр, доходи «Пласту» у ці роки становили 96,74 млн грн, 76,93 млн грн, 622 тис грн та 92,54 млн грн відповідно. Як вказує суд, це «свідчить про умисну несплату внеску в спільну діяльність та отримання значних прибутків виключно в результаті використання державного майна».

Разом з тим «ЧНФ» свої зобов’язання виконало і внесло у спільну діяльність право користування об’єктами Архангельського та Стрілкового газових родовищ.

Суд встановив, що ПрАТ «Пласт» не вчиняло дій, спрямованих на досягнення спільної мети. Йдеться про Програму робіт спільної діяльності, що передбачала заходи з покращення інфраструктури, модернізації, що в кінцевому рахунку було спрямовано на інтенсифікацію видобутку і експлуатацію родовищ та, відповідно, збільшення прибутку від спільної діяльності.

Суд встановив, що за весь період дії договору «Пласт» як оператор спільної діяльності не провів жодних робіт з інтенсифікації видобутку природного газу; не збудував причал, що унеможливлює проведення ремонтних робіт на МСП (не може пришвартуватись корабель), створює небезпеку для життя і здоров’я обслуговуючого персоналу; не виконав програму в частині буріння нових свердлових.

Водночас має місце необґрунтоване завищення витрат спільної діяльності внаслідок укладання оператором спільної діяльності (ПрАТ «Пласт») 10.05.2014 договору із ПрАТ «Пласт», тобто із самим собою, на виконання робіт з технічної експлуатації виробничих об’єктів МСП-112, МСП-115, ПЗВ Стрілкового родовища. Укладення цього договору не було передбачено Програмою робіт спільної діяльності, бюджетом спільної діяльності, та не погоджено «Чорноморнафтогазом».

Встановлено, що витрати на технічну експлуатацію становили 2580 грн на 1000 куб.м. та були складовою ціни реалізації природного газу, видобутого зі Стрілкового родовища (ціна реалізації 5500 грн за 1000 куб.м).

Внаслідок відрахування «Пластом» частини грошових коштів, які були прибутком від спільної діяльності, самому собі як виконавцю за договором від 10.05.2014, укладеним без відома «ЧНФ», зменшилася сума прибутку «ЧНФ» від спільної діяльності.

Таким чином, ПрАТ «Пласт» отримувало зі спільної діяльності прибуток, як сторона договору, частка якої становить 60%, а також як підрядник за договором на виконання технічної експлуатації виробничих об’єктів Стрілкового газового родовища.

Крім того, ПрАТ «Пласт» як оператор спільної діяльності допустив несплату рентної плати за користування надрами, внаслідок чого податковий борг з рентної плати оператора спільної діяльності становить 72,58 млн грн, з яких сума нарахованих штрафних санкцій – 23,56 млн грн.

Також суд вказав на невідшкодування понесених «Чорноморнафтогазом» витрат спільної діяльності. Так, оператор спільної діяльності, відповідно до договору, мав погашати всі витрати на виконання господарських договорів. «ЧНФ» надало «Пласту» копії договорів, акти виконаних робіт, документи на підтвердження таких витрат, однак кошти так і не були компенсовані. У результаті «Чорноморнафтогазу» завдано шкоди на 4,35 млн грн.

Крім того, суд встановив, що договір між «ЧНФ» і «Пластом» було укладено з порушенням: оскільки цей договір передбачав передачу у спільне використання держмайна – газових родовищ, вартість яких перевищувало 10 млн грн, що потребувало погодження з НАК «Нафтогаз України», яке не було отримане і у подальшому, а «Нафтогаз» не вчиняв жодних дій, які б свідчили про схвалення цього правочину.

Як зазначив суд, наведені порушення з подальшою відмовою від участі у спільній діяльності, як і самі умови договору свідчать про те, що договір було укладено не для досягнення мети спільної діяльності. Відзначимо, що 23.01.2017 «Пласт» листом повідомив «Чорноморнафтогаз» про відмову у подальшій участі у договорі, внаслідок чого між сторонами було укладено додаткову угоду від 14.02.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність.

На сьогодні правоохоронні органи розслідують кримінальне провадження, у якому встановлено, що начальник відділу реалізації ПрАТ «Пласт» Мар’яна Гречанюк є членом злочинної організації, створеної нардепом Олександром Онищенком, яка брала участь в реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, за істотно нижчими від ринкових цінами шляхом підроблення документів з проведенням аукціонів із реалізації природного газу, тоді як насправді вони не проводились, з наступним продажем іншим посередниками та кінцевим споживачам вже за ринковою вартістю, з подальшим виведенням отриманої різниці коштів через оформлення неіснуючих господарських операцій з фіктивними постачальниками та покупцями товарів, робіт і послуг.

Крім того, прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42016010000000236 від 19.10.2016 за фактом розтрати та заволодіння службовими особами ПрАТ «Пласт» та ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» грошовими коштами в особливо великих розмірах. На даний час з метою з’ясування розміру збитків, завданих здійсненням спільної діяльності з порушенням вимог чинного законодавства, в тому числі суми отриманого ПрАТ «Пласт» доходу, призначено комплексну судову товарознавчо-економічну експертизу, проведення якої триває.

Рішення Госпсуд Київської області про від 14 червня 2017 року про визнання недійсним договору про спільну діяльність №272-14, укладеного 05.03.2014 між «Чорноморнафтогазом» та «Пластом», оскаржувала кіпрська компанії «Остексперт Лімітед» («Ostexpert Limited»), яка володіє 80% акцій ПрАТ «Пласт» і кінцевим бенефіціаром якої є Олександр Онищенко. «Остексперт Лімітед» вимагала виключити з мотивувальної частини окремі пункти. Зокрема, фірма вважає недоведеним факт, що «Пласт» не мав наміру здійснювати внески у спільну діяльність.

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