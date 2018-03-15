Оболонці протягнули намолених харчувальників за 29 мільйонів, наплювавши на АМКУ і відмічених Порошенком литовців

Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 14 березня повідомило про намір по скороченій переговорній процедурі замовити послуги з організації шкільного гарячого харчування очікуваною вартістю 29,31 млн грн, після двох невдалих спроб провести відкриті торги. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовник планує підписати договори із КП «Шкільне харчування Оболонського району м. Києва» (23,48 млн грн), а також підприємцями Ольгою Тиндиченко (1,21 млн грн), Ганною Плаксійчук (930 тис. грн) та Ніною Приборою (465 тис. грн).

Переговорну процедуру пояснили надзвичайною ситуацією соціального характеру, яка склалась в результаті відміни одного тендеру та нібито затягування другого через оскарження рішень замовника в АМКУ.

Ці ж пояснення двома днями раніше управління розповсюджувало серед батьків району, повідомляючи про припинення роботи їдалень у навчальних закладах району у зв’язку з закінченням минулорічних договорів із КП «Шкільне харчування» та неможливістю укладення нового договору через оскарження дискримінаційних вимог замовника в АМКУ одним з учасників тендеру – ТОВ «Понтем.УА». Розгляд скарги в АМКУ по згаданих відкритих торгах був запланований на 16 березня.

«Ситуація, що виникла, призвела до припинення забезпечення навчальних закладів даною послугою, що призвело до великого соціального резонансу, що відображено у пресі, на сторінках інтернет видань, у новинах телеканалів. На адресу управління освіти надійшло безліч скарг від незадоволених батьків, що спричинило напружену ситуацію в районі та в місті. Ситуація (якщо вона буде тривати певний час) може призвести до ускладнення здоров’я дітей», – йдеться у повідомленні управління.

При цьому Управління освіти Оболонської РДА в обґрунтуванні не пояснило причин виникнення ситуації, зупинившись виключно на необхідності боротись з наслідками непроведення відкритих торгів з двох спроб.

Перші торги замовник оголосив 13 грудня 2017 року. «Понтем» оскаржив дискримінаційні вимоги 5 січня 2018 року. АМКУ 24 січня задовольнив скаргу, зобов’язавши замовника внести зміни у ТД. Якби Управління освіти виконало рішення АМКУ, то процедура могла завершитись вже в лютому, і школярі мали б постачальника послуг харчування. Натомість замовник 26 січня відмінив закупівлю з формальним обґрунтуванням «відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг».

Примітно, що невдовзі після подання «Понтемом» скарги, 10 січня, замовник оголосив інший тендер з такою ж очікуваною вартістю і дискримінаційними вимогами, що були і в оскарженій закупівлі. Відтак фірма оскаржила і цю закупівлю, оскільки вона вже пройшла стадію аукціону, на якому заявка «Понтему» була відхилена.

«Понтем» поскаржився на своє відхилення та те, що замовник з порушеннями допустив до участі трьох підприємців та одного комунальника – спаринг-партнерів комунальному «Шкільне харчування», яке раніше було основним виконавцем організації денного харчування школярів Оболонського району Києва.

«Понтем.Уа» викинули з торгів, посилаючись на невідповідність примірного двотижневого меню компанії вимогам ТД. Як пояснював замовник, ним було передбачене надання послуг протягом 2017 року, який вже минув, крім цього, меню на сніданки не враховувало осінній період, а меню на обіди – зимово-весняний, а також було складене на забезпечення харчування за кошти батьків, що також не відповідало вимогам ТД.

Додатково замовнику не підійшли надані компанією копії договорів про постачання продуктів, у деяких з котрих «неможливо зрозуміти, що саме поставляє постачальник».

На це скаржник зауважив, що замовник застосовував власні домисли щодо недостовірності наданої ним інформації та додаткові кваліфікаційні критерії, аби відхилити пропозицію на цій основі. При чому, замовник не помітив аналогічних «порушень», пише скаржник, у підприємців, допущених до аукціону – Ольги Тиндиченко, Ганни Плаксійчук та Ніни Прибори.

Насамкінець, замовник не побачив серед пропозиції «Понтем.Уа» копію документа, що підтверджує своєчасне проходження повірки засобів вимірювальної техніки, що знаходиться в експлуатації учасника.

У відповідь скаржник апелював, що така вимога взагалі не передбачена ТД. Насправді це не так – вона присутня у першій та останній версії тендерної документації (ІІІ Розділ). Разом з цим, учасник відмітив, що насправді надав копії документів, які підтверджують своєчасне проходження повірки засобів вимірювальної техніки.

Додатково скаржник прописав причини того, чому мали бути відхилені пропозиції не лише згаданих підприємців, але й КП «Промінь в Святошинському районі м. Києва», яке конкурувало за один з лотів. КП подало недійсні за часовими рамками договори з контрагентами та копії трудових книжок працівників без зазначення останнього місця роботи.

Саме вимогу щодо подачі учасниками трудових книжок працівників «Понтем» і оскаржував на перших відмінених торгах. Компанія вважала її дискримінаційною, бо лише спеціалізовані організації можуть правильно визначати необхідну кількість працівників харчоблоку і їх кваліфікацію, встановити співвідношення чисельності і кваліфікаційного складу, опираючись на дані аналізу використання робочого часу, обладнання, вивчення організації робочих місць, режиму праці тощо.

Ще раз відмітимо, що тоді АМКУ погодився з дискримінаційністю цієї вимоги і зобов’язав замовника внести зміни у цей пункт. Однак замовник залишив цю норму у наступному тендері, відтак учасники мали завантажити копії трудових книжок з зазначенням останнього місця роботи працівників. Спаринг-партнери «Шкільного харчування» мали виконати цю норму, але не зробили цього. І це тепер стало приводом для «Понтем.уа» вимагати їхнього відхилення (про решту задоволених вимог фірми – нижче).

Якби АМКУ 16 березня погодився з цією вимогою, але не скасував відхилення «Понтем.уа», то замовнику, який знову не зміг провести торги згідно з конкурентним законодавство, знову довелось би відміняти процедуру закупівлі. Бо до участі залишилось би допущеним лише КП «Шкільне харчування», а для відкритих торгів потрібні мінімум двоє учасників.

За даними державної уповноваженої АМКУ Світлани Панаіотіді хронологія подій була наступною:

Додамо, торік послуги з організації гарячого харчування у школах Оболонського району Києва надавали саме допущені до цьогорічного аукціону учасники: «Шкільне харчування», Ольга Тиндиченко, Ганна Плаксійчук та Ніна Прибора. У січні цього року замовник продовжив строк дії укладених з ними договорів до проведення процедури закупівлі на суму, що не перевищує 20% вартості первинних договорів, яка торік становила загалом 18,86 млн грн. І ось у березні дія додаткових угод скінчилась.

Нагадаємо, «Понтем.УА» – це філіал литовського підприємства, бенефіціаром якого є литовець Ірмантас Норкус. У грудні під час українсько-литовського бізнес-форуму на сайті Президента був опублікований матеріал, у якому Петро Порошенко відзначив роботу «Понтем» як фірми, яка за останні два роки «налагодила систему якісного харчування у школах України». За даними «ProZorro», «Понтем.УА» за два роки отримало договорів на 53,25 млн грн.

Раніше «Наші гроші» повідомляли, як «Понтем» оскаржувало закупівлі шкільного харчування в Полтаві, Харкові та Дніпрі. У Полтаві компанію викинули через технічну лазівку у «Прозорро».

У рамках оскарження тендерної документації по першій закупівлі йшлося про такі вимоги як:

надання копій трудових книжок чітко визначеної кількості працівників (скаржник зауважив, що лише спеціалізовані організації можуть правильно визначати необхідну кількість працівників харчоблоку і їх кваліфікацію, встановити співвідношення чисельності і кваліфікаційного складу, опираючись на дані аналізу використання робочого часу, обладнання, вивчення організації робочих місць, режиму праці тощо, а вимога щодо залучення трьох осіб, в тому числі кухарів не менше 2 осіб на кожний заклад, – є нечітко сформульованою та дискримінаційною);

задіяння у ході надання послуг електричних сковорідок та жарильних шаф, які не є обов’язковими для приготувань визначених документацією страв (предметом закупівля є послуги з організації гарячого харчування, а не поставка чи оренда кухонного обладнання, відмітив скаржник, а дана вимога є нічим іншим, як втручання в організацію роботи виконавця робіт);

надання висновку на вид діяльності та листа про вид діяльності від Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (дану вимогу можуть виконати лише учасники, потужності яких зареєстровані до кінця 2016 року, оскільки уже з 1 січня 2017 року такі висновки під час реєстрації потужностей не видаються, а лише надсилається електронне повідомлення про їх реєстрацію);

наявність досвіду праці підприємства в галузі організації харчування дітей в ЗОСШ не менше 5 років (встановлення умови щодо будь-якого строку діяльності учасника на ринку, пояснив скаржник, є за замовчуванням дискримінаційною);

надання у складі тендерної пропозиції примірного двотижневого меню, згідно з вимогами ІІІ розділу ТД, та розроблення цього меню, погодженого з Голуправлінням Держпродспоживслужби – згідно з додатками до ТД (скаржник зізнався, що не розуміє, яке меню має надати у складі своєї пропозиції, адже вимоги суперечать одна одній);

Надання калькуляції вартості гарячих сніданків та обідів, яка має включати вартість продуктового набору, послуг приготування сніданків, розмір торговельної надбавки та інші затрати (даною вимогою замовник фактично зобов’язує учасників відкрити ціни своїх тендерних пропозицій до початку аукціону, що суперечить ЗУ «Про публічні закупівлі»).

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