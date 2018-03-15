Комунальники Луганщини приховали договори щодо фармпродукції на чверть мільярда

КП «Луганська обласна «Фармація Північ» 7 березня уклало дві угоди про закупівлю фармацевтичної продукції на загальну суму 280 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч ТОВ «БаДМ» поставить лікарських препаратів та медичних виробів тощо на 150,00 млн грн., а ТОВ «Вента. Лтд» – на 130,00 млн грн.

Замовник, який за законом «Про публічні закупівлі» не зобов’язаний проводити відкриті торги, не оприлюднив ані договори, ані звіти про їх укладення. Асортимент і кількість товарів невідомі, а ціни неможливо порівняти з ринковими цінами на предмет можливого завищення. Про минулорічні ціни для медичних закладів від цього КП читайте у статі «Фармзакупівлі Луганщини: паноптикон комунальної «Фармації Північ».

Дніпровський «БаДМ» записано на кіпрський офшор «Ліорко Інвестментс Лімітид» Олександра Дитятковського та Олександра Суходольського із Дніпра. Зараз директором є Віктор Чичерін, а раніше цю посаду займав Гурген Карапетян.

Засновниками дніпровської «Вента. Лтд» є місцеві жителі Денис Арзамасцев, Олександр Волошин, Борис Муріло та російське ВАТ «Катрен», а кінцевими бенефіціарами – Сергій Мішко, Генріх і Ганна Ріттери з Німеччини. Керує нею Олександр Волошин.

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