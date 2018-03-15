Аптеки, пов’язані з замголови облради та головлікарем, задешево орендують площі в Одеському онкодинспансері

На території КУ «Одеський обласний онкологічний диспансер» ведуть свою діяльність приватні аптеки, які пов’язані з головним лікарем медичної установи, одеським депутатом та заступником голови Одеської облради. Про це написала Олена Зігульська у «Ні корупції!».

Близько року головний лікар закладу Олег Лук’янчук не надавав інформацію про приватні аптеки, які розміщені на території диспансеру, і про сплачену за оренду. Тільки після програних судів та звернення від уповноваженого зі справ людини Лук’янчук надав запитуваний перелік.

В результаті з’ясувалося, що на території установи діють 13 аптечних пунктів та аптек. За оренду комунальної власності вони розраховуються задешево: лише один аптечний пункт сплачує 6,7 тис грн. на місяць, одна аптека – 4,2 тис, два аптечних пункти по 2,5 тис на місяць, всі інші від 1 тис грн. до 1,5 тис грн. Видання звернуло увагу, що орендувати в Одесі невеликий кіоск, подібний тим, як у медзакладі, коштує набагато дорожче. Оренда може обходитися в десятки тисяч гривень.

Олена Зігульська з’ясувала, що аптечний бізнес в обласному онкодиспансеру побудований «під своїх». Так, аптека ТОВ «Юніто» має зв’язки із керівником КП «Одесафарм» Левоном Нікогосяном, який є депутатом міськради від партії мера Труханова «Доверяй делам». З 2011 по 2015 рік засновником фірми був батько депутата Рубен Нікогосян.

Два аптечних пункти ТОВ «Майя», які орендують в Одеському онкодиспансері площі за «смішні» 1 та 1,1 тис грн, пов’язані особисто з головним лікарем закладу Лук’янчуком. Фірма має тісний зв’язок із компанією «Вермонт-лекс», одним з бенефіціарів якої є син Олега Лук’янчука Микита.

У закладі працюють кілька аптечних пунктів, які пов’язані з заступником голови Одеської облради Олегом Радковським («Батьківщина»). Зокрема, одна з аптек належить ФОП Ліськовський С.В., який через ТОВ «Дунайський землеробець» і ще низку підприємств пов’язаний із Радковським. Крім того, Ліськовський має причетність до ТОВ «Дунайський землеробець», у засновниках якого значиться Ігор Дяченко. Останній, як ФОП, також орендує аптечний пункт в онкодиспансері.

Заступник голови облради пов’язаний ще з одним орендарем ТОВ «Наталка фарм-трейд». Крім того, аптечний пункт в медзакладі має КП «Одесаоблфарм», яке також має два аптечні пункти із суборендою разом із ТОВ «Пілот» і ПП «Стожари». Обидві компанії наближені до Радковського.

Заступник голови облради також має зв’язок зі скандальним ТОВ «Експрес-мед», що теж орендує аптечний пункт. Ця компанія була помічена в тому, що перепродує ліки, придбані за рахунок держбюджету, пацієнтам онкологічної лікарні.

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