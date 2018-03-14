У Гройсмана повернули схему, по якій «Надра України» ще при Януковичу і Кучмі втратили десятки спецдозволів на родовища

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Кабінет міністрів дозволив власникам спеціальних спецдозволів на користування надрами залучати інші юридичні особи до робіт на ділянці шляхом входження до їх статутного капіталу.

Відповідну постанову про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету міністрів від 30 травня 2011 р. № 594 і 615, уряд прийняв на засіданні 14 березня.

Документ було підготовлено Міністерством екології та природних ресурсів. Передбачено внесення змін до порядків проведення аукціонів з продажу спецдозволів та видачі цих документів.

Серед нововведень – доповнення до пункту 17 Порядку надання спецдозволів на користування надрами, який було затверджено урядом ще в 2011 році. Прийнята урядом постанова тепер дозволяє надрокористувачу ставати співвласником іншої фірми, яка буде залучена для роботи на його родовищі. Відповідні зміни у діяльності користувача будуть внесені до спецдозволу.

В пояснювальній записці Мінекології не пояснило причини та прогнозовані наслідки цього нововведення до Порядку видачі спецдозволів (текст нижче).

Натомість урядові експерти розкритикували ініціативу міністерства. В експертному висновку вказано, що запропонована норма передбачає передачу спецдозволу шляхом внесення змін до статутного капіталу іншій юридичній особі з подальшим «розмивом» (зменшенням частки попереднього власника). Експерти вказали, що таким шляхом в 2004 році з державної НАК «Надра Україна» було виведено понад 20 спецдозволів.

Також експерти заявили, що ініціатива Мінекології суперечить Порядку видачі спецдозволів, бо цим документом заборонено дарувати, продавати або в інший спосіб змінювати його власника. В тому числі вносити до статутних капіталів створюваних юросіб або вносити як вклад у спільну діяльність.

Крім того, урядові експерти відмітили, що Мінекології проігнорувало рішення наради за участі прем’єр-міністра Володимира Гройсмана щодо розвитку газовидобувної галузі, яка пройшла восени в Полтаві. На нараді було схвалено рішення про видачу спецдозволів державній ПАТ «Укргазвидобування» без проведення аукціонів. Але це рішення не було включено до запропонованих Мінекології змін щодо видачі спецдозволів. Натомість була повернута стара схема віджиму держави від родовищ.

Серед інших нововведень – застосування принципу «мовчазної згоди» при видачі спецдозволу або продовження його дії та встановлення чітких строків видачі цього документа.

Пояснювальна записка Мінекології:

Повний текст висновку урядових експертів:

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