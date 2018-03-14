Поліція розслідує закупівлю «Укртрансгазу» перетворювачів тиску через фіктарів із потрійною переплатою

Головне слідче управління Нацполіції України розслідує кримінальне провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі перетворювачів тиску філією «Укртрансгазу» у 2016 році. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду від 20 лютого.

04.08.2016 УМГ «Прикарпаттрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» уклало договір на 29,42 млн грн з ТОВ «Укртехноресурс» – переможцем відкритих торгів на реконструкцію системи автоматичного керування газоперекачувального агрегату ст.№5 компресійної станції «Долина».

У грудні 2016 року фірма здійснила поставку перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. на суму 5,60 млн грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вартість цих 66 шт перетворювачів тиску було завищено на 4,13 млн грн.

Слідство встановило, що ТОВ «Укртехноресурс» придбало їх у ТОВ «Френдс Інтернешенл» за ціною 5,60 млн грн. У свою чергу ТОВ «Френдс Інтернешенл» придбало дану продукцію у ТОВ «Олігрес» за ціною 5,59 млн грн.

Фірма «Олігрес» у вказаний період, згідно з даними податкових накладних, придбавало сир, овочі, фрукти, м’ясну продукцію та насіння. Разом з тим зареєстрована податкова накладна на постачання на адресу ТОВ «Олігрес» від ТОВ «Союз прилад автоматика» 66 шт перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом на суму 1,47 млн грн.

На ТОВ «Союз прилад автоматика» ці перетворювачі тиску поставили ТОВ «Йокогама Електрік Україна» (Японія) та «Йокогава електрик СНГ» (Російська Федерація).

Між тим, згідно з тендерною документацією, під час реконструкції на об’єкті повинні встановлюватись перетворювачі перепаду тиску STD720 фірми-виробника ІП «Хоневел-Україна» та перетворювачі надлишкового тиску STG74L того ж виробника

Однак, у компанії «Хоневел-Україна» у серпні 2017 року повідомили, що вони не мали і не мають ніяких фінансово-господарських стосунків з ТОВ «Олігрес», ТОВ «Укртехноресурс», «Прикарпаттрансгазом», ТОВ «Френдсінтернешнл», ТОВ «Йокогава електрик Україна» та ТОВ «Союз прилад автоматика».

Слідством встановило, що державні кошти через ряд транзакцій перейшли до суб’єктів господарської діяльності які мають ознаки фіктивності.

Засновниками «Укртехноресурсу» є Олександр Вацеба (30%) і київський адвокат Тарас М’яктов (70%), який був помічником екс-нардепа від Партії регіонів Володимира Олійника. М’яктов з вересня 2016-го також є керівником фірми.

Свого часу М’яктов був засновником ТОВ «Статпостач», відомого як крупний постачальник харчів для тюремної системи за завищеними цінами, а також ТОВ «Компанія «Аурумінвест» і ТОВ «Група «Реал».

Раніше «Укртехноресурсом» керував Вацеба, а власником було ПП «Правові корпоративні системи» Василя Яковенка. Офіційний телефон цієї юридичної компанії 0636237707 використовувала ще одна юридична фірма «Правовий фактор».

Усього з 2010 р. ТОВ «Укртехноресурс» виграло торги на 440,90 млн грн – усі в «Укртрансгазі».

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