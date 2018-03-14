НОВИНИ

14.03.2018

Вовк вперше виступив проти намірів Насалика зробити Ахметову «харашо», але Кабмін таки допоміг ДТЕКу

Фаворити «Селидіввугілля» розіграли 22 мільйони на частинах стрічкових конвеєрів

На обіди для дітей Авдіївки витрачатимуть більше, ніж в Мирнограді

Землю біля трагічної «Вікторії» депутати Труханова віддали помічнику Труханова і її вже продають за 3 мільйона

Підлеглі Кернеса приховали ціни будівництва паркінгу на Римарській за 92 мільйони

Генпрокуратура купила два позашляховика Mitsubishi Outlander за півтора мільйона

Поліція розслідує закупівлю «Укртрансгазу» перетворювачів тиску через фіктарів із потрійною переплатою

ГПУ розслідує розіграш тендерів «Укртрансгазу» на 500 мільйонів на користь нібито групи Пінчука

ГПУ підозрює «пінчуківського» замголову «Укргазвидобування» в організації торгів на користь «Інтерпайпа»

ГПУ і СБУ зайнялись біржовими закупівлями «Укргазвидобування» хімії у «європейців» з можливою переплатою 30%

13.03.2018

«Техойл» розіграв із сусідом 105 мільйонів на паливо для «Харківводоканалу»

«ОГХК» за рік слідства НАБУ продав фірмі зі «схеми Мартиненка» руди по спеццінам на 1,5 мільярда

21-літня підприємиця розіграла зі своїм дідусем 181 тисячу на продукти для хворих і жебраків Маріуполя

«Комоди» поділили з «порошенківцем» третину мільярда на коштовні мастила для залізниці

Фірма депутата отримала ще чверть мільярда на шматок траси у Хмельницькій області

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

На обіди для дітей Авдіївки витрачатимуть більше, ніж в Мирнограді

14 Березня 2018

Відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області 12 березня за результатами відкритих торгів уклав договір із Тетяною Петровою щодо послуг з організації гарячого харчування у п’яти школах міста за 1,23 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Кейтерингові послуги надаватимуться щоденно п’ять разів на тиждень протягом року (139 днів). Меню розраховане на 585 дітей (ЗОСШ №1, №2, №4, №6, №7). У додатках до тендерної документації замовник прописав, що обов’язок розробити перспективне двотижневе меню лягає на учасника торгів після визначення його переможцем. У меню мають входити такі страви, як оладки, сирники, голубці, вареники, налисники, овочеве рагу, випічка, свіжі овочі та фрукти тощо.

Згідно з договором, вартість харчування одного учня 1-4 класу протягом одного дня складає 14,91 грн (тут і далі без ПДВ). Стільки ж коштуватиме обід для учнів 1-4 класу пільгових категорій. Ціна обіду для одного учня пільгових категорій старшої школи (5-11 класи) встановлена на рівні 18,77 грн.

На аукціон прийшли троє підприємців – Руслан Казимов, Тетяна Петрова та Ольга Ломоносова з тендерною пропозицією, дешевшою від наступної у рейтингу заявки, якою була пропозиція Петрової, на 500 гривень.

Замовник відхилив пропозицію Ломоносової через неподання нею копій сторінок медичних книжок працівників, які будуть залучені до надання послуг та вибірково проставлені підписи, а також через те, що не всі сторінки тендерної пропозиції цього підприємця були завірені підписом. Таким чином, виграшною виявилась заявка підприємиці Тетяни Петрової з Покровська, яка залучить до надання послуг п’ятьох поварів.

Сам тендер проводили уже втретє. Дві попередні закупівлі були відмінені через відхилення усіх тендерних пропозицій. Зокрема, фінальний переможець торгів, Тетяна Петрова, першого разу була викинута через такі основні причини, як недостатня кількість обладнання, необхідного для виконання підряду та недостатня кількість працівників затребуваної кваліфікації (порівняльний перелік нижче). А вдруге пропозицію Петрової відхилили у зв’язку з поданням нею ідентичних копій медичних досліджень трьох працівників.

Торік Відділ освіти військово-цивільної адміністрації Авдіївки замовляв кейтерингові послуги зі строком надання протягом року підприємцеві Ях’ю Ханкішиєву. Вартість денного харчування одного школяра молодших класів становила 10,80 грн, а старших – 14,35 грн. Тобто, ціна у порівнянні з минулим роком зросла на 28% та 24% відповідно.

Нагадаємо, в середині січня цього року Відділ освіти Мирноградської міськради замовляв денне харчування для дітей молодшої школи (1-4 класи) – по 10,69 грн, а для учнів пільгових категорій – по 11,79 грн за обід. Водночас, для дітей Полтавщини 23 лютого замовили кейтерингові послуги з розрахунку – 16 грн за обід для учнів 1-4 класів та учнів 5-11 класів пільгових категорій.

На початку 2014 року, наприкінці президентства Януковича, для дітей загальноосвітніх шкіл різних регіонів України замовляли обіди по 4-7 грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 2 (тютюн та наркотики)
07 Березня 2018

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 1 (ігорка та алкоголь)
06 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

14.03.2018

Донецьк Фаворити «Селидіввугілля» розіграли 22 мільйони на частинах стрічкових конвеєрів

Донецьк На обіди для дітей Авдіївки витрачатимуть більше, ніж в Мирнограді

Одеса Землю біля трагічної «Вікторії» депутати Труханова віддали помічнику Труханова і її вже продають за 3 мільйона

Харків Підлеглі Кернеса приховали ціни будівництва паркінгу на Римарській за 92 мільйони

13.03.2018

Донецьк 21-літня підприємиця розіграла зі своїм дідусем 181 тисячу на продукти для хворих і жебраків Маріуполя

Хмель Фірма депутата отримала ще чверть мільярда на шматок траси у Хмельницькій області

Дніпро У Філатова ринок зовнішньої реклами переходить людям, пов’язаним з Корбаном

Донецьк Маріупольці зливають 13 мільйонів за гіпохлорит фавориту з підробленим документом завдяки лазівці в «Прозорро»

12.03.2018

Дніпро Мерія Дніпра роздала підслідним ФОПам 16 мільйонів на «джинсу» (перелік ЗМІ)

Львів Комунальники Трускавця купили польські урни у партнера заммера

11.03.2018

Донецьк Селидівська лікарня не помітила пов’язаного дуету «ахметівців», віддавши 600 тисяч «новішому» з них

09.03.2018

Донецьк Підприємець за підтримки друга отримав півмільйонне замовлення від лісників Сєвєродонецька

Харків АМКУ відкрило справу по змові на тендері між фірмами з оточення депутата Кернеса

Одеса Одеський припортовий замовив новачку імпортної хімії на 12 мільйонів

Дніпро Сім’я екс-заступника Коломойського виграла у Палія 82 мільйони на коштовний ремонт школи у Софіївці

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ