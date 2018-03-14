На обіди для дітей Авдіївки витрачатимуть більше, ніж в Мирнограді

Відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області 12 березня за результатами відкритих торгів уклав договір із Тетяною Петровою щодо послуг з організації гарячого харчування у п’яти школах міста за 1,23 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Кейтерингові послуги надаватимуться щоденно п’ять разів на тиждень протягом року (139 днів). Меню розраховане на 585 дітей (ЗОСШ №1, №2, №4, №6, №7). У додатках до тендерної документації замовник прописав, що обов’язок розробити перспективне двотижневе меню лягає на учасника торгів після визначення його переможцем. У меню мають входити такі страви, як оладки, сирники, голубці, вареники, налисники, овочеве рагу, випічка, свіжі овочі та фрукти тощо.

Згідно з договором, вартість харчування одного учня 1-4 класу протягом одного дня складає 14,91 грн (тут і далі без ПДВ). Стільки ж коштуватиме обід для учнів 1-4 класу пільгових категорій. Ціна обіду для одного учня пільгових категорій старшої школи (5-11 класи) встановлена на рівні 18,77 грн.

На аукціон прийшли троє підприємців – Руслан Казимов, Тетяна Петрова та Ольга Ломоносова з тендерною пропозицією, дешевшою від наступної у рейтингу заявки, якою була пропозиція Петрової, на 500 гривень.

Замовник відхилив пропозицію Ломоносової через неподання нею копій сторінок медичних книжок працівників, які будуть залучені до надання послуг та вибірково проставлені підписи, а також через те, що не всі сторінки тендерної пропозиції цього підприємця були завірені підписом. Таким чином, виграшною виявилась заявка підприємиці Тетяни Петрової з Покровська, яка залучить до надання послуг п’ятьох поварів.

Сам тендер проводили уже втретє. Дві попередні закупівлі були відмінені через відхилення усіх тендерних пропозицій. Зокрема, фінальний переможець торгів, Тетяна Петрова, першого разу була викинута через такі основні причини, як недостатня кількість обладнання, необхідного для виконання підряду та недостатня кількість працівників затребуваної кваліфікації (порівняльний перелік нижче). А вдруге пропозицію Петрової відхилили у зв’язку з поданням нею ідентичних копій медичних досліджень трьох працівників.

Торік Відділ освіти військово-цивільної адміністрації Авдіївки замовляв кейтерингові послуги зі строком надання протягом року підприємцеві Ях’ю Ханкішиєву. Вартість денного харчування одного школяра молодших класів становила 10,80 грн, а старших – 14,35 грн. Тобто, ціна у порівнянні з минулим роком зросла на 28% та 24% відповідно.

Нагадаємо, в середині січня цього року Відділ освіти Мирноградської міськради замовляв денне харчування для дітей молодшої школи (1-4 класи) – по 10,69 грн, а для учнів пільгових категорій – по 11,79 грн за обід. Водночас, для дітей Полтавщини 23 лютого замовили кейтерингові послуги з розрахунку – 16 грн за обід для учнів 1-4 класів та учнів 5-11 класів пільгових категорій.

На початку 2014 року, наприкінці президентства Януковича, для дітей загальноосвітніх шкіл різних регіонів України замовляли обіди по 4-7 грн.

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