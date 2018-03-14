ГПУ розслідує розіграш тендерів «Укртрансгазу» на 500 мільйонів на користь нібито групи Пінчука

Службові особи ПАТ «Укртрансгаз» підозрюються у сприянні виграшу підрядів на суму понад 500 млн грн фірмам, що входять до групи «Інтерпайп» Віктора Пінчука. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м. Києва від 2 березня.

Слідство вважає, що за сприяння службових осіб «Укртрансгазу» та Управлінь магістральних газопроводів товариства у 2017 році було створено штучні умови для перемоги у конкурсних торгах ТОВ «Газпромбудмонтаж», ТОВ «Норма Плюс», ПАТ «ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція».

При цьому, зазначається в ухвалі, службові особи державного підприємства надали підроблені технічні обґрунтування, завдання та проектну документацію, яка фактично надає суттєві переваги вказаним вище підприємствам, що входять до групи «Інтерпайп», в ході участі у конкурсних торгах.

За результатами проведених торгів вказані фірми виграли підряди на виконання монтажно-будівельних та ізоляційних робіт на суму понад 500 млн грн. Водночас, зазначають в ГПУ, попередні дані свідчать, що монтажно-будівельні та ізоляційні роботи виконані та планується виконати лише на 50-70%.

Слідством встановлено, що отримані від «Укртрансгазу» кошти вказані фірми перераховують за удаваними правочинами на рахунки суб’єктів господарювання із ознаками фіктивності, для подальшого переведення у готівку.

Кримінальне провадження за № 42017000000003090 від 28.09.2017 розслідують слідчі управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генпрокуратури. Правова кваліфікація злочинів – за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч.2 ст. 366 (службове підроблення), ч.3 ст. 209 (легалізація доходів, одержавних злочинним шляхом) КК України.

2 березня суд надав слідчим і прокурорам ГПУ, а також співробітникам СБУ тимчасовий доступ до документації конкурсних торгів «Львівтрансгазу», «Прикарпаттрансгазу», «Черкаситрансгазу», «Київтрансгазу», «Харківтрансгазу», підприємства «Укргазтехзв’язок» та інших договорів, укладених з вказаним фірмами протягом 2017 року.

ТОВ «Газпромбудмонтаж» заснував Василь Шкробтак у 2010 р. у м. Вишневе під Києвом. Пізніше фірму переоформили у Львові на Світлану Гонту, Назарія Петренка, Руслана Калашника та Олега Галагана. Калашник родом із Калуша Івано-Франківської області, Галаган теж свого часу був прописаний в Калуші. У 2011 р. Галаган і Калашник володіли ТОВ «Бріск Трейд Україна» з Ернестом Сейтхаліловим, який у 2008-2009 рр.. був замдиректора з капбудівництва і матеріально-технічного обслуговування «Укртрансгазу».

Зараз партнером Петренка і Гонти по «Газпромбудмонтажу» є Іван Собішкевич. Раніше він входив до наглядової ради ПАТ «Городоцький кар’єр» як представник акціонера – ТОВ «ФК «Декра» з групи Суркісів.

Починаючи з 2012 року «Газпромбудмонтаж» виграв підрядів на 480,53 млн грн, з яких 465,32 млн грн – у філій «Укртрансгазу».

Засновниками ТОВ «Норма плюс» є Вікторія Жданенко і Петро Кулінічев. Батько останнього Костянтин Кулінічев у 2007 році був заступником мера м. Кременчук Полтавської обл. Миколи Глухова.

Вікторія Жданенко володіє ТОВ «Грінландія-Україна» разом з Олександром Жданенком.

Починаючи з 2009 року «Норма плюс» виграла держпідряди на суму 630,95 млн грн, з яких 627,69 млн грн – в «Укртрансгазі».

ПА «ПВІ ЗІТ «Нафтогазбудізоляція» належить Анастасії та Олександру Iткiним, Юрію Дьоміну та Ірині Комаровій. Останнім трьом належить патент на спосіб ремонту трубопроводів.

У 2009-2017 рр «Нафтогазбудізоляція» виграла держпідряди на 226,72 млн грн – всі в «Укртрансгазі». У 2018 році підприємство виграло тендер Служби автодоріг у Полтавській області на реконструкцію ділянки газопроводу на суму 44,32 млн грн.

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