ГПУ підозрює «пінчуківського» замголову «Укргазвидобування» в організації торгів на користь «Інтерпайпа»

Перший заступник голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олександр Романюк фігурує у кримінальному провадженні Генпрокуратури стосовно протиправної діяльності під час закупівель. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м. Києва від 2 березня.

За даними слідства, за підтримки та шляхом матеріальної зацікавленості Олександр Романюк, який раніше працював у підприємствах, підконтрольних групі «Інтерпайп», службові особи комітету конкурсних торгів «Укргазвидобування» створюють штучні умови для перемоги у конкурсних торгах ТОВ «Інтерпайп Україна», допускають товариство до оцінки та визнають переможцем торгів.

При цьому, вказується в ухвалі, службові особи державного підприємства надають відповідні технічні обґрунтування, завдання та проектну документацію, яка фактично надає суттєві переваги підприємствам групи «Інтерпайп» в ході участі у конкурсних торгах.

2 березня суд надав слідчим та прокурорам ГПУ, а також співробітникам СБУ тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Інтерпайп Україна» з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме – документації конкурсних торгів з закупівель робіт та послуг за договорами поставки 2017 року.

Кримінальне провадження за № 42017000000003090 від 28.09.2017 розслідують слідчі управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генпрокуратури. Правова кваліфікація злочинів – за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч.2 ст. 366 (службове підроблення), ч.3 ст. 209 (легалізація доходів, одержавних злочинним шляхом) КК України.

Перший заступник голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олександр Романюк раніше був радником гендиректора групи Віктора Пінчука «East One».

З 2015 року у системі «Прозорро» оприлюднено дані про закупівлю «Укргазвидобуванням» трубної продукції у ТОВ «Інтерпайп Україна» на суму 5,27 млрд грн. Всі інші постачальники мали підряди на суми у десятки та сотні разів менші («Jiangsu elite petroleum technology co., ltd», ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб», ТОВ «Нафтосервіс», ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод»).

Раніше Голова правління ПАТ «Укргазвидобування» Олег Прохоренко в інтерв’ю «Громадському» пояснив це тим, що компанія Пінчука – найбільший виробник труб в Україні.

«І «Нафтогаз», і «Укргазвидобування», і до мене, і зі мною багато років купували труби в «Інтерпайпа». Це найбільший виробник, він робить той асортимент, який потрібен «УГВ». Якщо у вас є інші виробники – будь ласка, нехай приходять на «Прозорро», – сказав Прохоренко.

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