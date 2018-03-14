НОВИНИ

14.03.2018

Вовк вперше виступив проти намірів Насалика зробити Ахметову «харашо», але Кабмін таки допоміг ДТЕКу

Фаворити «Селидіввугілля» розіграли 22 мільйони на частинах стрічкових конвеєрів

На обіди для дітей Авдіївки витрачатимуть більше, ніж в Мирнограді

Землю біля трагічної «Вікторії» депутати Труханова віддали помічнику Труханова і її вже продають за 3 мільйона

Підлеглі Кернеса приховали ціни будівництва паркінгу на Римарській за 92 мільйони

Генпрокуратура купила два позашляховика Mitsubishi Outlander за півтора мільйона

Поліція розслідує закупівлю «Укртрансгазу» перетворювачів тиску через фіктарів із потрійною переплатою

ГПУ розслідує розіграш тендерів «Укртрансгазу» на 500 мільйонів на користь нібито групи Пінчука

ГПУ підозрює «пінчуківського» замголову «Укргазвидобування» в організації торгів на користь «Інтерпайпа»

ГПУ і СБУ зайнялись біржовими закупівлями «Укргазвидобування» хімії у «європейців» з можливою переплатою 30%

13.03.2018

«Техойл» розіграв із сусідом 105 мільйонів на паливо для «Харківводоканалу»

«ОГХК» за рік слідства НАБУ продав фірмі зі «схеми Мартиненка» руди по спеццінам на 1,5 мільярда

21-літня підприємиця розіграла зі своїм дідусем 181 тисячу на продукти для хворих і жебраків Маріуполя

«Комоди» поділили з «порошенківцем» третину мільярда на коштовні мастила для залізниці

Фірма депутата отримала ще чверть мільярда на шматок траси у Хмельницькій області

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

ГПУ і СБУ зайнялись біржовими закупівлями «Укргазвидобування» хімії у «європейців» з можливою переплатою 30%

14 Березня 2018

Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом протиправної діяльності з боку службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» під час закупівель у 2017 році. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м. Києва від 2 березня.

За даними слідства, службові особи ПАТ «Укргазвидобування» у січні 2017 року в порушення закону «Про публічні закупівлі» на ресурсі ТБ «Українська енергетична біржа» шляхом укладання фіктивних договорів придбали метил-трет-бутиловий ефір марки А (виробництво російського заводу «Омський каучук») на суму 291,64 млн грн у естонської компанії «Skywalk Trading OU».

При цьому, засновниками естонської компанії «Skywalk Trading OU» обліковуються громадяни України, а вартість поставки в Генпрокуратурі вважають завищеною:

«вартість присадки до палива метил-трет-бутиловий ефір марки А завищена на 30% і частково ввозиться на територію України шляхом порушення митних правил без відповідної оплати митних платежів через митниці Херсонської та Миколаївської областей та у подальшому привласнюються службовими особами ПАТ «Укргазвидобування», – йдеться в ухвалі.

Крім того, за даними слідства, невстановлені службові особи «Укргазвидобування» з метою заволодіння коштами підприємства уклали 18.09.2017 договір щодо закупівлі в компанії «Euromin S.A.» (Швейцарія) легких вуглеводнів на «Українській енергетичній біржі» об’ємом 1000 метричних тон без організації та проведення публічних конкурсних торгів, передбачених законодавством.

Від «Наших грошей»: «Укргазвидобування» не є замовником в розумінні закону «Про публічні закупівлі», відтак має право проводити торги на свій розсуд.

Відповідно до договору вартість за одну метричну тону складає $550. Орієнтовна вартість контракту складає $550 тис. (14,31 млн грн). Разом з цим, попередні дані свідчать, що вартість легких вуглеводнів, може бути значно завищена, оскільки при укладанні попереднього договору від 30.03.2017 вартість за одну метричну тону складала $387.

Кримінальне провадження за № 42017000000003090 від 28.09.2017 розслідують слідчі управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генпрокуратури. Правова кваліфікація злочинів – за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч.2 ст. 366 (службове підроблення), ч.3 ст. 209 (легалізація доходів, державних злочинним шляхом) КК України.

2 березня суд надав слідчим і прокурорам ГПУ, а також співробітникам СБУ тимчасовий доступ до тендерну документацію із закупівель робіт та послуг за рядом договорів поставки; документації, що стала підставою для укладання з компанією «Euromin S.A.» (Швейцарія) контрактів № UGV5020/21-17 від 30.03.2017 та № UGV666/21-17 від 18.09.2017 щодо придбання легких вуглеводнів; документації, що стала підставою для укладання з компанією «Skywalk Trading OU» (Естонія) контракту № UGV4323/21-17 від 23.01.2017 щодо поставки ефіру метил-трет-бутилового марки А.

Нагадаємо, у січні 2017 року естонська фірма «Skywalk Trading OU» у січні отримала підряд щодо постачання метил-трет-бутилового ефіру марки А на 291,64 млн грн.

Членами правління «Skywalk Trading OU» з капіталом 2500 євро є українці Максим та Ірина Рубани. Остання, відповідно до естонського реєстру, – є і одноосібним власником фірми. Ірина Рубан є донькою Ігоря Рубана, колишнього працівника «Укртранснафти» та Міненерговугілля часів Януковича. Ігор Рубан також працював у компанії «Транс-Юг», пов’язаної з групою Андрія Адамовського, нинішнього інвестора ТОВ «Трейд-комодіті». Офіс Адамовського у столичному бізнес-центрі «Євразія» знаходиться за вивіскою депутатської приймальні Олександра Грановського (Блок Петра Порошенка). Детальніше читайте у статті «Європрокладки «Укргазвидобування» з плямами порошенківців».

Зауважимо, що фірма «Skywalk Trading OU» фігурує у кримінальному провадженні по схемі так званого «перерваного транзиту» для ухилення для податків на суму $1,12 млн.

Компанія «Euromin S.A.», яку представляє Жерар Дельсад, входить у швейцарсько-голландську групу «Vitol», найбільшого нафтового трейдера світу. Інша фірма цього холдингу – «Arawak Energy Ukraine B.V.» володіє 50% часткою в кіпрському офшорі «Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited», який об’єднує низку газовидобувних компаній Віктора Пінчука в Україні.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , , ,

НАШІ БЛОГИ

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 2 (тютюн та наркотики)
07 Березня 2018

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 1 (ігорка та алкоголь)
06 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

14.03.2018

Донецьк Фаворити «Селидіввугілля» розіграли 22 мільйони на частинах стрічкових конвеєрів

Донецьк На обіди для дітей Авдіївки витрачатимуть більше, ніж в Мирнограді

Одеса Землю біля трагічної «Вікторії» депутати Труханова віддали помічнику Труханова і її вже продають за 3 мільйона

Харків Підлеглі Кернеса приховали ціни будівництва паркінгу на Римарській за 92 мільйони

13.03.2018

Донецьк 21-літня підприємиця розіграла зі своїм дідусем 181 тисячу на продукти для хворих і жебраків Маріуполя

Хмель Фірма депутата отримала ще чверть мільярда на шматок траси у Хмельницькій області

Дніпро У Філатова ринок зовнішньої реклами переходить людям, пов’язаним з Корбаном

Донецьк Маріупольці зливають 13 мільйонів за гіпохлорит фавориту з підробленим документом завдяки лазівці в «Прозорро»

12.03.2018

Дніпро Мерія Дніпра роздала підслідним ФОПам 16 мільйонів на «джинсу» (перелік ЗМІ)

Львів Комунальники Трускавця купили польські урни у партнера заммера

11.03.2018

Донецьк Селидівська лікарня не помітила пов’язаного дуету «ахметівців», віддавши 600 тисяч «новішому» з них

09.03.2018

Донецьк Підприємець за підтримки друга отримав півмільйонне замовлення від лісників Сєвєродонецька

Харків АМКУ відкрило справу по змові на тендері між фірмами з оточення депутата Кернеса

Одеса Одеський припортовий замовив новачку імпортної хімії на 12 мільйонів

Дніпро Сім’я екс-заступника Коломойського виграла у Палія 82 мільйони на коштовний ремонт школи у Софіївці

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ