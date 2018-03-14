Генпрокуратура купила два позашляховика Mitsubishi Outlander за півтора мільйона

Генеральна прокуратура України 6 березня за результатами тендеру замовила ТОВ «ВТ Моторс» легкові автомобілі на загальну суму 1,44 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить два позашляховика Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Invite по 720 тис грн. Автомобіль матиме подушки безпеки водія та пасажира, бортовий комп’ютер, обігрів лобового скла в зоні щіток, двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, CD MP3 програвач, радіо Mitsubishi, 6 динаміків, USB роз’єм до стереосистеми.

На ринку Mitsubishi Outlander у комплектації Invite продають за акційною ціною 711 тис грн., у базовій комплектації можна придбати за 629 тис грн.

Конкурентами ТОВ «ВТ Моторс» були ТОВ «Автоград» Олега Білого, Сергія Колоши та Юрія Артюхова, а також ТОВ «Гранд Мотор» дружини екс-нардепа Михайла Гвоздьова Марії Гвоздьової та Тетяни Дерешук. Їх пропозиції були вищими – 1,45 млн грн., та 1,76 млн грн. відповідно. Усі фірми не зменшували ціни під час аукціону. Очікувана вартість склала 1,80 млн грн.

Засновниками ТОВ «ВТ Моторс» з Кропивницького є Валентина Вербова, Сергій Вітько та Анатолій Тиквенко. Вони також є співвласниками ТОВ «ВТ-Сервіс». Керує підприємством-переможцем Сергій Вітько.

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