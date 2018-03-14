НОВИНИ

14.03.2018

Вовк вперше виступив проти намірів Насалика зробити Ахметову «харашо», але Кабмін таки допоміг ДТЕКу

Фаворити «Селидіввугілля» розіграли 22 мільйони на частинах стрічкових конвеєрів

На обіди для дітей Авдіївки витрачатимуть більше, ніж в Мирнограді

Землю біля трагічної «Вікторії» депутати Труханова віддали помічнику Труханова і її вже продають за 3 мільйона

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Поліція розслідує закупівлю «Укртрансгазу» перетворювачів тиску через фіктарів із потрійною переплатою

ГПУ розслідує розіграш тендерів «Укртрансгазу» на 500 мільйонів на користь нібито групи Пінчука

ГПУ підозрює «пінчуківського» замголову «Укргазвидобування» в організації торгів на користь «Інтерпайпа»

ГПУ і СБУ зайнялись біржовими закупівлями «Укргазвидобування» хімії у «європейців» з можливою переплатою 30%

13.03.2018

«Техойл» розіграв із сусідом 105 мільйонів на паливо для «Харківводоканалу»

«ОГХК» за рік слідства НАБУ продав фірмі зі «схеми Мартиненка» руди по спеццінам на 1,5 мільярда

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«Комоди» поділили з «порошенківцем» третину мільярда на коштовні мастила для залізниці

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Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
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Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

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03.01.2018

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21.12.2017

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21.12.2017

Генпрокуратура купила два позашляховика Mitsubishi Outlander за півтора мільйона

14 Березня 2018

Генеральна прокуратура України 6 березня за результатами тендеру замовила ТОВ «ВТ Моторс» легкові автомобілі на загальну суму 1,44 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить два позашляховика Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Invite по 720 тис грн. Автомобіль матиме подушки безпеки водія та пасажира, бортовий комп’ютер, обігрів лобового скла в зоні щіток, двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, CD MP3 програвач, радіо Mitsubishi, 6 динаміків, USB роз’єм до стереосистеми.

На ринку Mitsubishi Outlander у комплектації Invite продають за акційною ціною 711 тис грн., у базовій комплектації можна придбати за 629 тис грн.

Конкурентами ТОВ «ВТ Моторс» були ТОВ «Автоград» Олега Білого, Сергія Колоши та Юрія Артюхова, а також ТОВ «Гранд Мотор» дружини екс-нардепа Михайла Гвоздьова Марії Гвоздьової та Тетяни Дерешук. Їх пропозиції були вищими – 1,45 млн грн., та 1,76 млн грн. відповідно. Усі фірми не зменшували ціни під час аукціону. Очікувана вартість склала 1,80 млн грн.

Засновниками ТОВ «ВТ Моторс» з Кропивницького є Валентина Вербова, Сергій Вітько та Анатолій Тиквенко. Вони також є співвласниками ТОВ «ВТ-Сервіс». Керує підприємством-переможцем Сергій Вітько.

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13.03.2018

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