Фаворити «Селидіввугілля» розіграли 22 мільйони на частинах стрічкових конвеєрів

ДП «Селидіввугілля» 6 березня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Доненергоекспорт» щодо поставки частин стрічкових конвеєрів шести найменувань за 22,19 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Договором передбачена оплата замовлених товарів протягом 90 календарних днів з моменту їх постачання, яке відбудеться автотранспортом продавця та за його рахунок. Товари замовлені для відокремлених підрозділів підприємства – шахт «1/3 “Новгородівська”», «Котляревська», «Україна», «Курахівська», також частина товарів має бути відвантажена на склад «Управління постачання».

Найменування товару Кількість, од. Ціна за од., грн з ПДВ Ролики конвеєрні нижні Ø127/L1080мм 400 1 600 Ролики конвеєрні нижні Ø159/L425мм 500 1 300 Роликоопора РВЛ-100 Ø127мм 4 400 1 917 Роликоопора РВЛ-80 Ø127мм 3 800 1 814 Барабан привідний 1Л-80 Ø500х950 16 169 000 Барабан привідний 2Л-100У Ø630х1150 14 205 300

З переможцем торгів, «Доненергоекспортом» конкурувало ТОВ «Візарремпром», чия цінова пропозиція була дешевшою на 20,1 тис. грн (0,09%) і початково була визнана переможною. Однак, компанія не подала документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 ЗУ «Про публічні закупівлі», протягом 5 днів з дати оприлюднення замовником повідомлення про намір укласти договір. У зв’язку з цим, пропозиція фірми була відхилена, а контракт підписано із «Доненергоекспортом». Формальна економія на закупівлі склала 0,89%.

Зареєстроване у травні 2017 року ТОВ «Візарремпром» належить Олексію Жаркову з Рожнів Київської області (99%) та Ірині Дворніченко з Прилук Чернігівської області (1%). Раніше компанія належала ТОВ «Опрімакс» киянина Олександра Сахнюка. Обидві фірми досі зареєстровані за однією адресою (Київ, вул. Глибочицька, 72, офіс 309). У цьому ж офісі юридично знаходяться ще понад 50 компаній.

Олексій Жарков з 16 вересня 2014 року числиться виконуючим обов’язки директора ДочП «Рожниторф» ДП «Київторф», яке з 10 вересня того ж року перебуває у стані припинення.

Він же раніше володів зареєстрованим у Софіївській Борщагівці на Київщині ТОВ «Артерстелт», яке фігурувало у кількох кримінальних провадженнях. Нині фірма знаходиться у стані припинення і належить киянину Юліану Окарі.

ТОВ «Доненергоекспорт» раніше знаходилось у Горлівці Донецької області, а після окупації міста було перереєстроване у Києві. Засновницею є Наталя Горностаєва з Горлівки, а директором – Валентин Горностаєв. Він же раніше володів нині ліквідованим донецьким ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції», яке за два місяці 2013 року отримало від ДП «Торезантрацит» держпідрядів на 271,45 млн грн. На той час заступником директора «Торезантрациту» був Віталій Кропачов, якого зараз називають представником першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

Керівником ДП «Селидіввугілля» від грудня 2016 року є Сергій Пахомов. У 2016 році на одній з керівних посад у «Селидіввугіллі» у якості представника Віталія Кропачова працював Степан Євсюков. Раніше Євсюков був керівником ДП «Київ-Дніпровське МППЗТ», а його першим заступником працював рідний брат Кропачова Олександр.

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