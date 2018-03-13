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У Філатова ринок зовнішньої реклами переходить людям, пов’язаним з Корбаном

13 Березня 2018

Напередодні виборів в Дніпрі відбувається «зачистка» операторів ринку зовнішньої реклами, і рекламні конструкції у місті переходять людям, пов’язаним з бізнесменом Геннадієм Корбаном.  Про це написала Ольга Юдіна у «БюроUA».

Нещодавно відбулася зміна власників двох великих операторів рекламного ринку – ТОВ «Трістар Плюс» і ТОВ «Атма-Ньюс». До лютого 2018 року «Трістар Плюс» розташовувалося на вул. Бородинська, 27 в Дніпрі. Його засновниками були Юрій Біланов і Євгенія Бессонова. Біланов був також і керівником, і підписантом фірми. 7 лютого адресу реєстрації фірма змінила на пр. Гагаріна, 43 (торговий центр «Leto»). Засновниками стали мешканець Ізраїлю Ігор Бірман та житель Дніпра Олександр Олядрук. Бессонова стала директором, Біланов залишився в статусі підписанта.

«Атма-Ньюс» до 16 лютого 2018 року очолював Андрій Капусто, засновником виступала компанія «Консалт Системз Лтд». 16 лютого і керівником, і засновником став Володимир Ясько. Видання звернуло увагу, що за три тижні до зміни власників в «Атма-Ньюс», на сайті Дніпровської міськради з’явився проект рішення виконкому про демонтаж рекламних засобів, згідно з яким через закінчення терміну дії дозволів на установку підлягають знесенню 49 окремо розташованих рекламних конструкцій, що належать «Атма-Ньюс».

За даними видання, фірма кілька разів зверталася до мерії з проханням продовжити термін дії дозволів, але їй відмовляли. А після появи проекту рішення про демонтаж  власники в «Атма-Ньюс» вирішили «домовлятися» і продавати свої частки. Нові власники «Атма-Ньюс» та «Трістар Плюс» – Бірман, Ясько і Олядрук – люди з оточення бізнесмена Геннадія Корбана.

Про Бірмана БюроUA писало, що він є співзасновником ТОВ «ГУМ» (власника відомих ТРЦ «Пасаж» і «Library»), власником інвестгрупи «Троя» (співзасновника ТОВ «Аксельхоф» – власника однойменного готелю в Дніпрі» і власника« Wildman Capital Group Inc» (ТРЦ «Європа»).

Ясько – співзасновник «Дан-Панорама», а також має причетність до комбінату «Допсок», «Славутич-Лізинг», «Приватпромінвест», «Готель «Асторія», згаданого ТОВ «ЦУМ »,«Стар Реал Істейт». В останньому разом з Ясько вказаний і Олядрук.

Крім того, згідно з інформацією Ольги Юдіної, мерія Дніпра переглянула своє ставлення до білбордів лідера партії «Громадська сила», депутата Дніпровської міськради Загіда Краснова. Чиновники почали ставитися до нього більш лояльно.

У кінці 2017 року виконком вніс зміни до свого рішення від 2016 року, згідно з яким були відкликані дозволи на розміщення 5 конструкцій, виданих ТОВ «Алесан», і 6 конструкцій, виданих ТОВ «Сілл».

Крім того, було визнало втраченими силу ряд рішень виконкому від серпня та вересня 2017 року, згідно з якими скасовувались дозволи на розміщення рекламних конструкцій за 21 адресою, а також передбачався демонтаж білбордів за 8 адресами. Частина з цих конструкцій належить «Алесан» і ТОВ «Альфа А», що належать оточенню Краснова. Власником «Алесану» і ТОВ «Сілл» є «права рука» Краснова Андрій Баско і син Загіда Краснова, депутат Дніпровської міськради Руслан Краснов.

«БюроUA» повідомляло, що фірма «Алесан» згадувалися у скандальній історії, коли КП «Дніпроводоканал» платив гроші за нібито розміщення соціальної реклами на неіснуючих рекламних конструкціях, а також за борди з рекламою на той час кандидата в мери Філатова («Укроп»).

На думку журналістки, Краснову якимось чином вдалося домовитися з командою Філатова-Корбана і повернутися на ринок зовнішньої реклами напередодні виборів.

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