НОВИНИ

13.03.2018

«Техойл» розіграв із сусідом 105 мільйонів на паливо для «Харківводоканалу»

«ОГКХ» за рік слідства НАБУ продав фірмі зі «схеми Мартиненка» руди по спеццінам на 1,5 мільярда

21-літня підприємиця розіграла зі своїм дідусем 181 тисячу на продукти для хворих і жебраків Маріуполя

«Комоди» поділили з «порошенківцем» третину мільярда на коштовні мастила для залізниці

Фірма депутата отримала ще чверть мільярда на шматок траси у Хмельницькій області

У Філатова ринок зовнішньої реклами переходить людям, пов’язаним з Корбаном

Маріупольці зливають 13 мільйонів за гіпохлорит фавориту з підробленим документом завдяки лазівці в «Прозорро»

«Приватбанк» замовив карток на 50 мільйонів, зекономивши третину завдяки приходу на торги крутих французів

12.03.2018

Оточення Дробота розіграло 6 мільйонів «ОГХК» на паливо, до третини дорожче від ринку

ГПУ не змогла арештувати 220 мільйонів, які Мінюст перерахував екс-банкіру Іванющенка до закінчення суду

Запорізька АЕС знову купила російських запчастин на мільйони євро у латиської «прокладки», нав’язану атомникам через СБУ

Мерія Дніпра роздала підслідним ФОПам 16 мільйонів на «джинсу» (перелік ЗМІ)

Комунальники Трускавця купили польські урни у партнера заммера

Верховний суд визнав тендерну змову «Колор С.І.М.» доведеною антимонопольниками (перелік ознак)

Армія роздала 700 мільйонів на авіапаливо в півтора рази дорожче, ніж рік тому

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

«Техойл» розіграв із сусідом 105 мільйонів на паливо для «Харківводоканалу»

13 Березня 2018

КП «Харківводоканал» 5 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Техойл НК» палива у талонах на 105,22 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч через мережу АЗС у Харківській та Київській областях поставлять 4,08 млн л палива виробництва ПАТ «Укртатнафта» Ігоря Коломойського. Дизельне паливо коштує 25,62 грн./л, бензин марки А-92 – 25,92 грн./л, а бензин марки А-95 – 26,28 грн./л.

Ціни дизпалива та бензину А-95 відповідно на 6% та 11% нижчі від середніх роздрібних цін на ринку, які, за даними «EnKorr», нині становлять 27,09 грн./л і 29,29 грн./л.

Передбачена оплата протягом чотирьох місяців після поставки партії талонів.
Ціна угоди на 0,5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 105,74 млн грн.

Анонімна фірма в запитаннях до процедури просила розбити поставки палива через АЗС у Харкові та в Харківській області на окремі лоти, проте замовник відмовився.

Засновником створеної в липні 2017 року столичної фірми «Техойл НК» є киянин Олександр Сергієнко. В одному будинку з нею по вул. Ярославів Вал, 5-в прописані ТОВ «Техойл ТК», ТОВ «Техойл ТМ» і ТОВ «Техойл Лтд» Віталія Пащенка.

Загалом переможець виграв державних тендерів на 556,57 млн грн.

Єдиним конкурентом було київське ТОВ «Кон-К» вінничанина Юрія Залюбовського зі статутним капіталом 1 тис грн., причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Воно зареєстроване у будинку №34 по бул. Лесі Українки разом із ТОВ «Техойл Нафтохімія» Олега Косенка. Зараз у них різні номери офісів, однак раніше, за даними «YouControl», обидві фірми знаходились у кімнаті 413.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 2 (тютюн та наркотики)
07 Березня 2018

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 1 (ігорка та алкоголь)
06 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

13.03.2018

Донецьк 21-літня підприємиця розіграла зі своїм дідусем 181 тисячу на продукти для хворих і жебраків Маріуполя

Хмель Фірма депутата отримала ще чверть мільярда на шматок траси у Хмельницькій області

Дніпро У Філатова ринок зовнішньої реклами переходить людям, пов’язаним з Корбаном

Донецьк Маріупольці зливають 13 мільйонів за гіпохлорит фавориту з підробленим документом завдяки лазівці в «Прозорро»

12.03.2018

Дніпро Мерія Дніпра роздала підслідним ФОПам 16 мільйонів на «джинсу» (перелік ЗМІ)

Львів Комунальники Трускавця купили польські урни у партнера заммера

11.03.2018

Донецьк Селидівська лікарня не помітила пов’язаного дуету «ахметівців», віддавши 600 тисяч «новішому» з них

09.03.2018

Донецьк Підприємець за підтримки друга отримав півмільйонне замовлення від лісників Сєвєродонецька

Харків АМКУ відкрило справу по змові на тендері між фірмами з оточення депутата Кернеса

Одеса Одеський припортовий замовив новачку імпортної хімії на 12 мільйонів

Дніпро Сім’я екс-заступника Коломойського виграла у Палія 82 мільйони на коштовний ремонт школи у Софіївці

07.03.2018

Київ На околиці Києва за 68 мільйонів зведуть дитсадок удвічі дорожче від прайсу Мінрегіонрозвитку

Дніпро У під’їздах Дніпра за 36 мільйонів встановили гірші та дешевші вікна та двері від замовлених

Суми Російські вертолітні лопаті для «Авіакону» подорожчали на 20%

Донецьк Під наглядом фіскалів на Донеччині діє схема з поставок товарів бойовикам ОРДЛО

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ