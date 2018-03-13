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«ОГКХ» за рік слідства НАБУ продав фірмі зі «схеми Мартиненка» руди по спеццінам на 1,5 мільярда

13 Березня 2018

Державне ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» у 2017 році дві третини своїх контрактів щодо поставок титанової руди уклало з австрійською фірмою «Bollwerk». Загальна вартість цих угод перевищила $53 млн, або 1,5 млрд грн.

Про це йдеться в розслідуванні Георгія Шабаєва для програми «Схеми».

В січні 2017 року Національне антикорупційне бюро затримало в.о. голову правління «ОГХК» Руслана Журила та ще двох працівників за підозрою у зловживанні службовим становищем і вчинені злочину групою осіб за попередньою змовою. Їх підозрювали, в тому числі, в продажі через фірму-посередника «Bollwerk» титанової продукції по заниженим цінам, що нанесло збитків державі у понад $13 млн., або майже 300 млн грн. Попри розслідування НАБУ, держпідприємство продовжило поставляти руду через австрійську фірму-посердника. При цьому, вартість продукції для неї була в два-три рази нижчою, ніж для кінцевих споживачів української руди.

Так, у травні 2017 року російська компанія «ЭСАБ-Тюмень» закупила у «Bollwerk» 22 тонни ільменітового концентрату, який «ОГХК» продало австрійській фірмі по 18 центів за кілограм. У тому ж місяці поставка такої самої сировини такого ж об’єму іншій російській компанії «Межгосметиз-Мценск», але напряму, без посередника – принесла «ОГХК» удвічі більше грошей – близько 35 центів за кілограм. При цьому умови поставки товару були однаковими.

За даними НАБУ, «Bollwerk» афілійована зі службовими особами «ОГХК». Ця ж фірма є фігурантом іншої кримінальної справи разом з екс-нардепом Миколою Мартиненком. За версією слідства, на рахунки «Bollwerk» та на користь екс-депутата нібито перераховувалась частина коштів, отриманих від угоди між державним підприємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та фірмою «Steuermann». Остання НАБУ називають підконтрольній Мартиненко, схеми за її участі були побудовані на поставках держпідприємству уранової руди по завищеним цінам.

В обох компаній – «Steuermann» і «Bollwerk» – спільний директор – Вольфганн Айбергер.

Від «Наших грошей»

За даними «ЛігаБізнесІнформ», в січні «СХГК» поновив імпорт концентрату урану через «Steuermann», закупивши продукції на 215 млн грн.

Після затримання керівництва «ОГКХ» минулого року австрійську «Bollwerk» в операціях з держпідприємством замінила німецька компанія «TS Taunus Chemical GmbH», але вже з травня австрійський посередник повернувся до діяльності.

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