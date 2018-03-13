Маріупольці зливають 13 мільйонів за гіпохлорит фавориту з підробленим документом завдяки лазівці в «Прозорро»

ТОВ «Компанія “Хлортехвод”» після відхилення замовником зайвих конкурентів перемогло на аукціоні Маріупольського КП «Компанія «Вода Донбасу» на поставку гіпохлориту натрію з пропозицією 13,36 млн грн., що була дешевше від очікуваної вартості лоту лише на 0,09%. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

17 січня комунальна компанія «Вода Донбасу» оголосила про закупівлю гіпохлориту натрію марки А (600 тонн) та марки Б (50 тонн), попередньо оцінивши лот у 13,38 млн грн.

Заявки на участь в аукціоні подали чотири фірми: ТОВ «Дезсистема», ТОВ «Компанія “Хлортехвод”», ТОВ «Спільне українсько-латвійське підприємство “Хімімпекс”» та ТОВ «Компанія “Хімпром”». Дві останні не подолали етапу прекваліфікації, оскільки замовник знайшов у їхніх пропозиціях невідповідності вимогам тендерної документації.

Так, компанії викинули через відсутність у пакеті документів кількох довідок, а також заміну гіпохлориту марки Б на марку А у випадку «Хімімпексу», та марки Б – на технічний гіпохлорит у випадку «Хімпрому». Як запевняв в інформаційній довідці «Хімімпекс», застосування марки А чи Б не погіршує кінцевий результат знезараження стічних вод та питної води, при цьому, за рахунок більшого вмісту активного хлору застосування гіпохлориту натрію марки А веде до кращого результату та більш економічно вигідного використання розчину.

Щодо двох допущених до аукціону учасників, «Дезсистема» та Компанія “Хлортехвод”, то вони пропонують гіпохлорит від ТОВ «Аульська хлоропереливна станція». Свої конкурсні пропозиції обидві фірми завантажили в один день, 16 лютого, з різницею у часі – 7 хвилин. У ході аукціону 12 березня компанії не грали на пониження, а первинна цінова заявка «Хлортехводу» виявилась дешевшою від конкурента на 0,08% і на 0,09% від очікуваної вартості, встановленої замовником.

Напередодні, 2 березня, усунута з торгів компанія «Хімпром» поскаржилась замовнику, що допущені ним фірми не мають Дозволу Держгірпромнагляду на використання небезпечного хімічного товару, яким є гіпохлорит натрію, тобто, не мають права займатися його поставками. Як звернув увагу скаржник, фірма «Дезсистема» не зверталась до Держгірпромнагляду за отриманням даного дозволу, а «Компанія “Хлортехвод”» підробила цей документ.

За даними реєстру Держгірпромнагляду термін дії виданого «Хлортехводу» дозволу закінчився 4 вересня 2017 року, а у поданому на розгляд замовнику дозволі кінцевим терміном дії значиться 4 вересня 2018 року.

На це у «Воді Донбасу» зазначили, що тендерною документацією не встановлена вимога щодо надання інформації про наявність дозволу Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки, а отже немає підстав викидати заявки згаданих компаній.

Компанія «Хімпром» також намагалась оскаржити в АМКУ рішення замовника щодо відхилення власної пропозиції та допущення до аукціону конкурентів, однак порушила строки подання скарги.

Зволікання виявилось пов’язаним з технічною проблемою самої системи «Прозорро». Вона дозволяє учаснику завантажити скаргу тільки після того як замовник сформує так званий «протокол розгляду», а не відразу після відхилення пропозиції, як це передбачено законом «Про публічні закупівлі».

У даному випадку пропозицію було відхилено 22 лютого і у цей день стартував 5-денний термін на оскарження, передбачений частиною другою статті 18 Закону. Але замовник з власної волі сформував «протокол розгляду» лише 1 березня, тобто наступного дня після закінчення формального сроку на оскарження. Учасник же вирішив, що 5-денний термін стартує лише 1 березня і завантажив скаргу 5 березня, заплативши у держбюджет 5 тис грн. за розгляд скарги. У свою чергу АМКУ відмовилось розгляди скаргу по суті, оскільки формально термін її подання минув ще 28 лютого.

Докладніше про цю проблему читайте у матеріалі «Наших грошей» «Злодійська лазівка в «Прозорро»: відхилення на «євроторгах» без шансу на оскарження»

Нагадаємо, цією ж лазівкою у «Прозорро» для недопущення учасника раніше також скористався Відділ освіти Полтавської РДА, який також оприлюднив «протокол розгляду» після спливу законного терміну.

ТОВ «Дезсистема» засноване у березні 2017 року і належить Михайлу Капацію з Кременчука (40%), а також прописаним у Горішніх Плавнях Ростиславу Ісаєнку та Олександру Максименку (по 30%). Останній увійшов до складу засновників компанії замість Володимира Лисюка. Керівником компанії є Вікторія Джунь.

«Дезсистема» ще не отримувала замовлень від «Води Донбасу», на її рахунку п’ять підписаних договорів загальною вартістю 4,26 млн грн. При цьому, на публічних закупівлях фірма уже 38 разів складала конкуренцію Компанії «Хлортехвод», яка є частим контрагентом комунального підприємства «Вода Донбасу».

Одноосібним власником та керівником ТОВ «Компанія “Хлортехвод”» є Олег Первий з Кременчука Полтавської області. Заснував фірму у 2012 році Ярослав Гальченко, який також був представником кременчуцького ТОВ «Компанія Хлорсистеми», свого часу прописаного у сусідньому офісі за однією адресою з «Хлортехводом».

Згадана компанія «Хлорсистеми» сьогодні належить прописаному у Рівному Юрію Тітову, а попередніми власниками були Сергій Шапіро та Сергій Гнойовий. Останній є одноосібним власником та керівником ТОВ «Гіпохлорсервіс».

У період часу з квітня 2016 по сьогодні ТОВ «Компанія “Хлортехвод”» підписала з бюджетниками контрактів на 114,36 млн грн, з яких 31 млн грн – у рамках договорів із «Водою Донбасу».

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