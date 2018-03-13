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21-літня підприємиця розіграла зі своїм дідусем 181 тисячу на продукти для хворих і жебраків Маріуполя

13 Березня 2018

Департамент соціального захисту населення Маріупольської міської ради (Донецька обл.) 7 березня уклав два договори із Маргаритою Захаровою щодо поставки наборів продуктів для пунктів обігріву та хворих на туберкульоз громадян загальною вартістю 181 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

До набору продуктів для пунктів обігріву входять білий хліб (7,50 грн за 0,5 кг – тут і далі без ПДВ), цукор (15,70 за 0,9 кг), чорний чай (58,10 грн за 100 пакетиків), сушка (36,80 за 1 кг), вермішель швидкого приготування (4,50 за шт.), кабачкова ікра (18 грн за 0,5 л).

Продуктовий набір для громадян, хворих на туберкульоз, включає тушонку (21,18 грн за 340 г), бички у томаті (12,77 грн за 240 г), цукор (15,56 грн за 0,9 кг), чорний чай (8,25 за 25 пакетиків), олію (27,21 за 1л), фасований рис (18,14 грн за 0,9 кг), гречану крупу (15,34 грн за 0,9 кг), макаронні вироби (10,71 грн за 1 кг), згущене молоко (15,84 грн за 300 г).

За лоти також позмагались підприємиця Любов Гриженко та дідусь переможниці торгів по маминій лінії Віктор Пікалов.

Пікалов у пакеті з власними документами завантажив картку платника податків онуки.

Торік бабуся Захарової по лінії батька, Галина Захарова, постачала Маріупольській міськраді продуктові набори для привітання малозабезпечених мешканців пільгових категорій до Новорічних та Різдвяних свят.

З березня 2016 року Віктор Пікалов отримав держзамовлень на 1,31 млн грн, 878 тис. грн з яких – від Маріупольської мерії, на рахунку Маргарити Захарової шість підписаних договорів на загальну суму 610 тис. грн.

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