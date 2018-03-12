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Запорізька АЕС знову купила російських запчастин на мільйони євро у латиської «прокладки», нав’язану атомникам через СБУ

12 Березня 2018

ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 5 березня уклав угоду з фірмою «Raido Trading» (Латвія) про придбання запасних частин для енергоблоку №2 на 2,57 млн євро (89,03 млн грн. по курсу). Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 10 квітня поставлять запчастини до дизель-генераторних установок АСД-5600 для резервних дизельно-електричних систем 2РДЕС-1, 2РДЕС-3. Запчастини виготовлені російським підприємством АТ «Машиностроительная корпорация «Дизель-Энерго» (Санкт-Петербург).

Закупівельні ціни (див. нижче) відповідають останній закупівлі ЗАЕС таких запчастин у вересні 2017 року на суму 2,44 млн євро. Однак деякі позиції трохи подорожчали. Наприклад, циліндри у зборі кр. 78-014-020 восени коштували по 27 117 євро за штуку, а зараз – 28 472 євро.

Нинішню додаткову закупівлю провели за переговорною процедурою для забезпечення уніфікації. Так само було проведено і осінню закупівлю. Тоді ЗАЕС послалось на лист Державної інспекції ядерного регулювання України про те, що двигун 78Г дизель-генератора АСД-5600 можна ремонтувати нібито лише із залученням спеціалістів виробника РДЕС. Крім того, у липні російське «Дизель-Енерго» відмовилось укладати прямий договір з «Енергоатомом» через взаємовідносини між країнами і запропонувало звернутися до «Raido Trading». Раніше атомники купували російські запчастини хоча б на формально відкритих торгах.

«Raido Trading» згадується як офіційний представник російського «Дизель-Енерго» у листі на адресу т. в. о. гендиректора ЗАЕС Юрія Кульби від голови Управління СБУ в Запорізькій області Олександра Шмітька, який є у розпорядженні «Наших грошей».

У листі СБУ вказується на те, що залучення для ремонту дизель-генераторів інших підрядників окрім представника російського виробника, нібито шкодить економічним інтересам держави в особі ЗАЕС. Спецслужба вказувала на спробу атомників провести з 2014 року ремонт силами українських підрядників, зокрема ТОВ «Мотортех». Залучення українського підрядника стало приводом для порушення у 2025 році кримінальної справи №12015080160000982 проти керівників «Енергоатому» по статтям про державну зраду і диверсію. Однак жоден з фігурантів по цим звинуваченням не арештований.

Натомість у інтернеті публікуються матеріали, у яких вказується на супротив керівництва «Енергоатому» закупівлі російських запчастин для РДЕС для всіх інших атомних електростанцій України, окрім Запорізької АЕС, яка єдина проводить закупівлі російських запчастин через латиські фірми.

«Raido Trading» належить білорусам Казіміру Гріневицу та Сергію Косцову. Вона почала отримувати підряди «Енергоатома» у квітні 2016 року й відтоді отримала їх на 22,53 млн євро. На липневих переговорах щодо нинішнього замовлення її представляв Ярослав Петрович Тищенко, відомий як заступник директора ТОВ «Інтерарм Інвест», яким володіє Петро Тищенко. Останнє неодноразово конкурувало зі згаданим «Nordetanolis», самою «Raido Trading», «Arako spol. s. r. o» (Чехія), «NP Trade GmbH» (Німеччина) тощо.

Докладніше про ситуацію у статті «Державна зрада в «Енергоатомі». Чи все-таки в СБУ?»

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