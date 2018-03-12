Оточення Дробота розіграло 6 мільйонів «ОГХК» на паливо, до третини дорожче від ринку

Філія «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 20 лютого за результатами тендеру замовила ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» палива на 6,45 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця поточного року із післяплатою протягом 180 банківських днів поставлять:

22 т бензину АИ-95-К5 Євро по 39 360 грн./т,

145 т бензину А-92 Євро 5-Е5 по 37 740 грн./т,

1,4 т гасу за ДСТУ 4796:2007 «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів Джет А-1» по 39 984 грн./т,

1 т нефрасу за ТУ 38.401-67-108-92 «Бензин-розчинник для гумової промисловості Нефрас С2-80/120» по 55 800 грн./т.

Бензин А-95 коштує на 22% дешевше від середньої гуртової ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr», нині становить 32 150 грн./т.

Днями армія замовила кращий авіаційний гас РТ на 34% дешевше – по 29 898 грн./т.

У той же день 20 лютого «Хмельницька АЕС» придбала трохи нефрасу С2-80/120 по 28,60 грн./л. У перерахунку на вагу через густину 0,7 г/куб. см за формулою це становить 40 857 грн./т, що на 37% дешевше від ціни ОГХК.

Ціна угоди на 0,8% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 6,50 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Будівельна компанія – Нова» Олени Бойко, яка керує ТОВ «Світ сталі» Наталії Кирильчук. Бойко – партнерка екс-директора СхідГЗК Сергія Дробота по ТОВ «Юридично-консалтингова компанія «Астрея». У 2014 р. Дробот отримав підвищення і очолив ДК «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.

Жовтоводський «Еко-Сервіс» належить Ігорю Ведуті – співзасновнику благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто» разом із Русланом Журилом, нині відстороненим очільником ОГХК, а до того – замдиректора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота. Дробот зараз очолює державний концерн «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.

Свого часу серед засновників фірми було ТОВ «Енерджі трейд груп», через ланцюжок пов’язане із самим Журилом.

Із 2008 року «Еко-Сервіс» виграв тендерів щонайменше на 2,06 млрд грн., майже всі – у СхідГЗК.

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