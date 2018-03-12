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Мерія Дніпра роздала підслідним ФОПам 16 мільйонів на «джинсу» (перелік ЗМІ)

12 Березня 2018

КП «Організаційно-аналітична служба» 5-12 лютого за результатами тендерів уклала чотири угоди про висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через ЗМІ на загальну суму 16,35 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Передбачено надання послуг до кінця року та післяплата протягом трьох місяців.

  • Зареєстрований у вересні 2016 року ФОП Білий Роман Валентинович за послуги в мережі Інтернет – 4,26 млн грн.

Мова йде про 900 публікацій на сайтах Censor.net.ua, Obozrevatel.com, Kp.ua, Gorod.dp.ua, 056.ua, Dp.vgorode.ua, Dp.informator.ua, Dnpr.com.ua, Dpchas.com.ua, Dnepr.express, Dnipro.depo.ua, Gorsovet.com.ua, Zabeba.li, Dv-gazeta.info і Glavnoe.dp.ua. Також у переліку був Dniprograd.org, але пізніше його замінили на Most-dnepr.info.

Білий керує ТОВ «Рекламне агентство «Медіа-Експерт» Олександра Желєзньова і головного режисера Дніпровської дирекції ПАТ «НСТУ» Євгена Кремінського.

  • Ще 4,10 млн грн. на послуги на регіональних телеканалах дадуть зареєстрованому в грудні 2017 року ФОП Олейников Олексій Олегович.

Замовили 50 телевізійних передач на 9, 11 та 34 телеканалі, «NobelTV» і ТРК «Регіон».

Колись Олейников продавав сантехніку через «ВКонтакті». Газета «Лица» писала, що він працював у фірмі «Пунш», яка належала Маріанні Гавриленко – подрузі Віталія Танцюри. Той керує ТОВ «Дія Лайт», яке вигравало підряди мерії Дніпра на проведення свят.

  • ФОП Салата Ольга Вікторівна, зареєстрованій у січні 2017 року, за висвітлення у пресі заплатять 4,00 млн грн.

Вона розмістить 210 публікацій у газетах «Дніпро Вечірній», «Зоря-Місто», «КП в Україні», «Вісті придніпров’я», «Городянин плюс», «Аргументи і Факти», «Теледом», «Вести», «Телескоп», «Сьогодні» і «Теленеделя».

  • Зареєстрований у 2007 році ФОП Костін Ігор Вікторович надаватиме послуги на радіо за 4,00 млн грн.

Йдеться про 12 тис аудіороликів по 30 і 60 секунд на «Хіт-ФМ», «Радіо Мелодія», «Радіо Релакс», «Радіо Мікс», «Радіо Рокс», «Kiss FM» і «Русское радио – Україна».

На виграному Костіним тендері суперниками були згадана «Медіа-Експерт» і ФОП Босих Катерина Володимирівна. Остання також брала участь у торгах, де переміг Олейников.

За даними газети «Лица», гарантійні листи від ЗМІ надавав лише майбутній переможець, тоді як його суперники вимогу про наявність таких листів ігнорували. Крім того, Костін, Салата та Білий фігурували у кримінальному провадженні поліції №42017040000000046 щодо торішніх аналогічних закупівель КП «Організаційно-аналітичної служби» послуг з розміщення матеріалів у ЗМІ, які слідчі називали «фіктивними». Із серпня 2017 року нових ухвал по цій справі в судовому реєстрі не з’являлось.

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