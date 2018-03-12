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Комунальники Трускавця купили польські урни у партнера заммера

12 Березня 2018

На березневій сесії Трускавецької міськради Львівської області депутати вирішили закупити нові лавки та урни для сміття за 192 тис грн., причому у минулому році місто купляло лавки і урни польського виробництва по 6 тис грн. за одиницю у наближеного до мерії підприємства та ФОП. Про це написала Галина Улинець у «Джерелах Трускавця».

У 2016 році мер міста Андрій Кульчинський, який ініціював встановлення елементів благоустрою з логотипом Трускавця, відвідав місто Рибник (Сілезьке воєводство Польщі). Після цього він повідомив, що мав перемовини з польським «Promar», який виробляє світильники, лавки, контейнери для сміття. Причому раніше в місті вже встановили світильники цієї польської фірми.

Вже через кілька днів після поїздки мера до Польщі на сайті підприємства «Promar» з польського Рибника з’явилося фото урни для сміття з гербом українського міста-курорту.

В подальшому комунальне підприємство «Парк курортний» оголосило тендер на закупівлю 19 чавунних урн за 140 тис грн. Умови конкурсу були прописані під заздалегідь відомий результат, бо параметри, вказані замовником, буквально до міліметра співпадали з розмірами з польського виробу. Тендер виграв єдиний учасник ТОВ «Комсервіс-Трускавець».

Ще 11 аналогічних сміттєвих урн «Парк курортний» купив у підприємця з Дрогобича Ольги Задорожної за 66 тис грн., теж без проведення конкурсу. У Задорожної у грудні 2016 р. місто придбало 30 лавок по 6 тис грн., які  виявилися близнюками тих, які виготовляє польська фірма, а торік у червні – ще 16.

«Судячи з суми, передбаченої у бюджеті для купівлі лавок й урн цього року, яка не дотягує до 200 тис. грн., «Парк Курортний» знову проводитиме допорогову закупівлю. Це означає, що переможцями без жодної конкуренції стануть уже перевірені постачальники: «Комсервіс-Трускавець» або ж ФОП Задорожна», – написала Галина Улинець.

Власником «Комсервісу-Трускавець» є Олег Кабальний, який разом з заступником трускавецького мера Олександром Ткаченком є співзасновниками міської організації «Єдиного центру». А разом з депутатом Мирославом Мицьком вони заснували міське відділення ГО «Комітет по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах».

«І якщо наразі йдеться про відносно невеликі кошти з бюджету Трускавця для купівлі світильників-лавок-смітників, то у проектній документації з реконструкції міського парку  передбачено 3,7 млн грн. для встановлення малих архітектурних форм. Серед їхнього переліку – 195 смітників з логотипом Трускавця, така ж кількість лавок і стільки ж – світильників», – повідомило видання.

Від «Наших грошей»:

«Комсервіс-Трускавець» було створено у 2016 році. З того часу фірма, за даними системи «Прозорро», отримала 30 замовлень на загальну суму 4,95 млн грн. Причому всі підряди підприємство отримало від управлінь, відділів чи комунальних установ Трускавецької міськради.

ФОП Задорожна Ольга Миколаївна теж зареєстрована у 2016 році. Згідно з системою «Прозорро», підприємець отримала тільки три замовлення – щодо урн та лавок для Трускавця.

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