ГПУ не змогла арештувати 220 мільйонів, які Мінюст перерахував екс-банкіру Іванющенка до закінчення суду

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Печерський районний суд Києва відмовив прокурору Генеральної прокуратури в арешті коштів  ТОВ «Інтертопресурс», які фірма через суд витребувала з ПАТ «Укрзалізниця» в сумі 220,4 млн грн.

Про це написав Денис Кацило в виданні «ЛігаБізнесІнформ».

В 2013 році ДП «Укрзалізничпостач» (зараз філія «Центр забезпечення виробництва) ПАТ «Укрзалізниці» сформувало борги перед низкою постачальників, в тому числі – банком «Союз». Останній переуступив ТОВ «Інтертрансконсалтинг» вимогу сплати 116 млн грн. боргу. В 2014 році ця компанія оголосила себе банкротом і вимогу боргів передала ТОВ «ТК Енерготранс». Після того як останній не вдалося в суді довести законність переуступки боргів, діяльність «Інтертрансконсалтинг» було поновлено, а в липні 2017 року Господарський суд Києва задовольнив позов фірми про стягнення з  «УЗ» та «Укрзалізничпостч» 220,4 млн грн. В цю суму крім самого боргу були включені інфляційні втрати та пеня.  В суді залізниця не змогла показати договори постачання, бо вони були втрачені через затоплення, а бази даних знищив комп’ютерний вірус.

21 листопада (через три тижні після програшу «УЗ» в апеляційній інстанції – «НГ») Державна виконавча служба Міністерства юстиції примусово стягнула з «УЗ»  220,4 млн грн. і перевела їх в «Альфа-банк» на рахунок «Інтертрансконсалтинг». Уже після списання коштів «УЗ» домоглася в суді скасування постанови про примусове стягнення грошей, а сама справа про борг перед «Інтертрансконсалтинг» знаходиться на розгляді в Вищому господарському суді.

За тиждень до списання грошей «УЗ» Генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу за підозрою в шахрайстві з боку посадовців «УЗ», «Інтертрансконсалтингу» та низки фірм, які приймали участь в закупівлях залізниці. В прокуратурі вважають, що борг було створено по підробленим договорам поставок. В кінці лютого ГПУ звернулася до суду про арешт рахунку «Інтертрансконсалтинг» в «Альфа-Банку», але суд відмовив.

Нині власником «Інтертрансконсалтинг» вказаний юрист з окупованої Макіївки Донецької області Олексадр Протасов. Фірма раніше була зареєстрована в Донецьку, а в 2016 році перереєструвалася в столиці. Під час банкрутства підприємство вказувало своєю адресою банк «Союз» Сергія Дядечка, екс-віце-президента «Родовід Банку» часів контролю над фінустановою структурами Юрія Іванющенка. Зараз Дядечко проживає в Монако, де він купив місцевий баскетбольний клуб.

Сергій Дядечко (з кубком) в роздягальні БК Монако

Раніше керівником «Інтертрансконсалтингу» був Вадим Макаров, який також був головою правління міноритарного акціонера «Союза» – «Євросібінвест». Згаданий Протасов в 2007 році був ревізором ЗАТ «Промкомбанк» – одного з найбільших акціонерів «Родовід Банк»

В 2016 році після відновлення діяльності «Інтертрансконсалтинг» керівником фірми на три місяці стала Діана Козловська – бізнес-партнер по юридичній фірмі «Еліт консалт груп» Віталя Кропочова. Останнього ЗМІ називають куратором вугільної галузі від першого заступника парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка – бізнес-партнера президента Петра Порошенка. Сам Кропачов стверджує, що його структури не мають відношення до «Інтертрансконсалтинг».

Від «Наших грошей»

Печерський райсуд Києва 26 лютого відмовив в задоволенні клопотання ГПУ про арешт коштів «Інтертрансконсалтинг» через неявку на засідання прокурора.

В 2017 році  ТОВ «Укррослізинг»в відсудило у  КП «Київський метрополітен» 1,96 млрд грн. за частково неоплачену поставку сотні вагонів метро десять років тому. В 2008 році власниками цієї фірми було «ТОВ «Київринг» Андрія і Владислава Лебедів, які зараз є помічниками нардепа БПП Сергія Алєксєєва – президента фан-клубу братів Кличків. Напередодні підписання угод з метрополітеном «Укррослізинг» перейшов у власність кіпрської «Impofirm consulting limited», близької до Юрія Іванющенка. На початку року власником «Укррослізингу» став бізнесмен Павло Фукс, який почав скуповувати активи в Україні після зміни влади.

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