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«Укрпошта» докупила легкових автомобілів на 50 мільйонів

11 Березня 2018

ПАТ «Укрпошта» 27 лютого за результатами тендеру замовила ТОВ «Автокрай-Україна» легкових автомобілів на загальну суму 50,00 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить 90 автівок Renault Dokker по 555 тис грн. Кожен автомобіль розрахований на трьох пасажирів (2 в передньому ряді, 1 у другому), він матиме дизельний двигун, кондиціонер, подушку безпеки водія та переднього пасажира.

Усі автомобілі також матимуть додаткове обладнання. Перша зона авто розрахована для водія та кур’єра, а друга – для співробітника поштової служби, чиє місце буде обладнане столиком, сейфом, системою для сортування кореспонденції. Крім того, автомобілі будуть оснащені системою GPS моніторингу та сигналізацією.

На ринку ціна на подібні Renault Dokker з дизельним двигуном без додаткового обладнання стартують від 464 тис грн.

Очікувану ціну замовник вказав в доларах США – $1,82 млн. Єдиний конкурент «Автокраю-Україна» ТОВ «Ніко авант»  запропонував $1,7855 млн, а переможець на 200 доларів США дешевше – $1,7853 млн. У торгах хотіло взяти участь іноземне підприємство «АІС-Полтава», але замовник його відхилив, оскільки фірма не надала документи.

«Автокрай-Україна» записана на кіпрську компанію «Радолін трейдінг лімітед». Вона також є співзасновником ТОВ «Група компаній «АІС», яке пов’язане з нардепом Дмитром Святашем (раніше – Партія регіонів, зараз – «Відродження») та екс-нардепом від Партії регіонів Василем Поляковим.

Як повідомляли «Наші гроші», 23 лютого ПАТ «Укрпошта» замовила ТОВ «Ніко авант» 40 легкових автомобілів Сitroen  на загальну суму 31,96 млн грн. Тоді єдиним конкурентом «Ніко авант» було ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» з групи «АІС».

Засновниками «Ніко авант» є ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» та ТОВ «Ніко Авто Холдінг (Україна)», бенефіціаром вказано Івана Ніколайчука з Великобритації.

«Ковін Капітал» зареєстрована на киянина Володимира Гнатишина і Світлана Сосновська.

Гнатишин на початку 2000-років разом з нинішнім міністром юстиції Павлом Петренком був співзасновником ТОВ «Юридична консалтингова група «Justicia Service». Гнатишин також буводногрупником Олексія Бурбака – брата лідера фракції «Народний фронт» в Раді Максима Бурбака. Брат Гнатишина – Валентин, на початку 90-х був бізнес-партнером лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка.

«Ніко Авто Холдінг (Україна)» належить кіпрській «Ніко холдінг енд інвестмент лімітед», бенефіціар то й же, що і у «Ковін Капітал».

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