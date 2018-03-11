Селидівська лікарня не помітила пов’язаного дуету «ахметівців», віддавши 600 тисяч «новішому» з них

Комунальна лікувально-профілактична установа «Селидівська центральна міська лікарня» 5 березня за результатами відкритих торгів уклала договір з ТОВ «ТК ТД Трейд Енерджі» щодо поставки 24 000 літрів пального за талонами загальною вартістю 632 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено бензин марок А-92 за ціною 26,04 грн/л та А-95 по 26,64 грн/л – по 12 000 літрів кожної. Це нижче від середніх цін за літр по області на 2,36 грн та на 0,83 грн відповідно.

За лот конкурували запорізькі ТОВ «Параллель-Опт» та ТОВ «ТК ТД Трейд Енерджі». Фінальна пропозиція останнього за результатами аукціону виявилась дешевшою на 2640 грн або на 0,42%.

Запорізьке «ТК ТД Трейд Енерджі» замовляє нафтопродукти у ТОВ «Параллель-М ЛТД» з групи СКМ Ріната Ахметова, про що свідчить завантажений компанією договір купівлі-продажу від 18 січня 2018 року.

Згадане «Параллель-М ЛТД» контролює ТОВ «Параллель-Опт» (99%), ще частка записана на ТОВ «Гефест.ЛТД», а бенефіціаром є Рінат Ахметов.

ТОВ «ТК ТД Трейд Енерджі» засноване у жовтні 2017 року. Засновницею є Наталія Макарова з Донецька, а керівником – Андрій Макаров. З початку лютого цього року компанія підписала договір щодо поставки пального на загальну суму 2,15 млн грн.

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