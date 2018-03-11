Атомники купили насосів для АЕС на 125 мільйонів у сумського заводу Лук’яненка

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
11 Березня 2018
ДП «НАЕК «Енергоатом» 6 і 19 лютого за результатами тендеру замовило ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» насосів і запчастин для Рівненської та Запорізької АЕС на загальну суму 125,09 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч поставлять:
У квітні 2017 року атомники замовляли насоси АЦНА 4000-95/8-2а у цієї самої фірми за такою ж ціною, а в грудні 2015 року на 9% дешевше – по 6,00 млн грн.
Сума угод на 0,003% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 125,10 млн грн.
Із жовтня 2016 року 83% акцій заводу «Насосенергомаш» заведено на кіпрську фірму «Ейч. Ем. Ес. Кепітал лімітед» («H.M.S. Capital Limited»). Раніше замість неї акціонером напряму була російська група «Гидромашсервис» («ГМС»), основними власниками якої є Герман Цой і Володимир Лук’яненко. Останній значиться кінцевим бенефіціаром заводу, маючи російські адресу і паспорт.
Його батько Володимир Лук’яненко-старший багато років був керівником і акціонером ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», як у свою чергу до 2004 року було акціонером «Насосенергомашу».
«Насосенергомаш» у 2005 році увійшов до групи «ГМС».
У 2007 році до неї приєдналися також завод «Гідромаш» та ВАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» («ВНДІАЕН»).
Того ж року «Сумське НВО» перейшло під контроль групи «Енергетичний стандарт» Костянтина Григоришина, а Лук’яненко-старший залишався почесним президентом. У 2012 році він продав частину акцій «Смарт-холдингу» Вадима Новінського.
Єдиним конкурентом було ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Атен», яким володіє та керує Андрій Оверченко з Енергодара. Він також співволодіє ТОВ «Миров» з Олександром Мирошниченком.
До Оверченка фірмою-суперником володіла Алла Колесник, яка свого часу була прописана разом із Русланом Миколайовичем Колесником, раніше відомим як секретар тендерного комітету ЗАЕС, а в 2011 році – замголови комітету. Керував «НВП «Атен» Артем Володимирович Фалілєєв, син Володимира Фалілєєва, екс-депутата Енергодарської міськради.
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