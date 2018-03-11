НОВИНИ

11.03.2018

«Укрпошта» докупила легкових автомобілів на 50 мільйонів

Атомники купили насосів для АЕС на 125 мільйонів у сумського заводу Лук’яненка

Селидівська лікарня не помітила пов’язаного дуету «ахметівців», віддавши 600 тисяч «новішому» з них

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09.03.2018

Підприємець за підтримки друга отримав півмільйонне замовлення від лісників Сєвєродонецька

АМКУ відкрило справу по змові на тендері між фірмами з оточення депутата Кернеса

Одеський припортовий замовив новачку імпортної хімії на 12 мільйонів

Фірма Фірташа заплатить Іршанському ГЗК 6 мільйонів штрафів за надані у 2016 році послуги

Сім’я екс-заступника Коломойського виграла у Палія 82 мільйони на коштовний ремонт школи у Софіївці

08.03.2018

«Що це було»: урядова схема «монетизації» Фірташа через субсидії і «Нафтогаз» (відео)

07.03.2018

Журилівці внесли формальні правки у ТД, але 400 млн на самоскиди приречені піти «куди треба»

Гройсман відкрутив Фірташу кран для відсосу мільярдів з «Нафтогазу»

На околиці Києва за 68 мільйонів зведуть дитсадок удвічі дорожче від прайсу Мінрегіонрозвитку

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За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

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6,01 мільярда минулого тижня

11 Березня 2018

Паливо армії, оливи залізниці, пенсійні картки «Ощадбанку», дороги Хмельниччини, паркінг у Харкові, суд у Черкасах, російські запчастини «Енергоатому».

З 5 по 10 березня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 12,24 тисяч закупівель на загальну суму 6,01 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,29 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області 249,75 ПрАТ «Хмельницьке ШБУ-56» Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю)
2. Міністерство оборони України 220,36 ТОВ Фірма «Фідея» Паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-В0
3. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 206,25 ТОВ «Торум» Оливи та мастильні матеріали
4. АТ «Ощадбанк» 153,65 ТОВ «Підприємство «Пластик Карта» заготівки (бланки) банківських платіжних карток та послуги з персоналізації банківських платіжних карток «Електронне пенсійне посвідчення»
5. КП «Харківводоканал» 105,22 ТОВ «Техойл НК» Бензин А-95 у талонах, бензин А-92 у талонах, дизельне паливо у талонах
6. Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 92,16 ТОВ «Спецбудмонтаж – Україна» Будівництво паркінгу по вул. Римарській, 23 Б
7. Апеляційний суд Черкаської області 86,20 ТОВ «Сорго-Буд» Реконструкція туристичного готелю «Росава» під приміщення апеляційного суду Черкаської області
8. ВП ЗАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» 84,08 ТОВ «Весташляхбуд» SIA «Raido trading»
9. Міністерство оборони України 47,84 ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» Авіаційний гас
10. Міністерство оборони України 47,84 ПП «ОККО контракт» Авіаційний гас

 

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09.03.2018

Донецьк Підприємець за підтримки друга отримав півмільйонне замовлення від лісників Сєвєродонецька

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