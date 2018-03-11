6,01 мільярда минулого тижня

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
11 Березня 2018
Паливо армії, оливи залізниці, пенсійні картки «Ощадбанку», дороги Хмельниччини, паркінг у Харкові, суд у Черкасах, російські запчастини «Енергоатому».
З 5 по 10 березня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 12,24 тисяч закупівель на загальну суму 6,01 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,29 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області
|249,75
|ПрАТ «Хмельницьке ШБУ-56»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю)
|2. Міністерство оборони України
|220,36
|ТОВ Фірма «Фідея»
|Паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-В0
|3. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|206,25
|ТОВ «Торум»
|Оливи та мастильні матеріали
|4. АТ «Ощадбанк»
|153,65
|ТОВ «Підприємство «Пластик Карта»
|заготівки (бланки) банківських платіжних карток та послуги з персоналізації банківських платіжних карток «Електронне пенсійне посвідчення»
|5. КП «Харківводоканал»
|105,22
|ТОВ «Техойл НК»
|Бензин А-95 у талонах, бензин А-92 у талонах, дизельне паливо у талонах
|6. Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
|92,16
|ТОВ «Спецбудмонтаж – Україна»
|Будівництво паркінгу по вул. Римарській, 23 Б
|7. Апеляційний суд Черкаської області
|86,20
|ТОВ «Сорго-Буд»
|Реконструкція туристичного готелю «Росава» під приміщення апеляційного суду Черкаської області
|8. ВП ЗАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом»
|84,08
|ТОВ «Весташляхбуд»
|SIA «Raido trading»
|9. Міністерство оборони України
|47,84
|ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна»
|Авіаційний гас
|10. Міністерство оборони України
|47,84
|ПП «ОККО контракт»
|Авіаційний гас
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