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Підприємець за підтримки друга отримав півмільйонне замовлення від лісників Сєвєродонецька

09 Березня 2018

ДП «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство» 5 березня за результатами відкритих торгів уклало з підприємцем Русланом Огнєвим три угоди щодо надання послуг із лісозаготівлі загальною вартістю 551,9 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Договорами передбачена заготівля 11 тис. куб м ліквідної деревини. У вартість підряду входить також зачистка лісосіки та трелювання деревини. Договір діятиме до кінця 2018 року, однак підрядник зобов’язаний розпочати роботи протягом 10 днів з моменту підписання акту прийняття-передачі лісосіки.

Участь у тендері взяли пов’язані між собою ТОВ «ВП “Укрліспром”» та ТОВ «Техлісресурс», а також троє підприємців – Андрій Малютін, Анатолій Гончар та Руслан Огнєв. Останній з ФОПів отримав перемогу за всіма трьома лотами з невеликим відривом від підприємця Малютіна (різниця у кінцевих цінових заявках скала 900-1200 грн).

Руслан Огнєв із Слов’янська зареєструвався як ФОП у вересні 2017 року. На неконкурентній закупівлі паливної деревини Лисичанською міськрадою, замовник зв’язувався з підприємцем за мобільним номером 0500493422. Це зв’язковий згадуваного вище Анатолія Гончара з профайлу підприємця у ЄДР. Гончар став підприємцем 22 січня цього року.

Також Огнєв та Гончар ділять одного тракториста на двох – Хорішка С.А., а у перелік їх матеріально-технічної бази однаково входять орендований трактор Т-40М.

За даними «Прозорро», у період часу з листопада 2017 року по сьогодні Руслан Огнєв отримав замовлень загалом на 615 тис. грн.

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