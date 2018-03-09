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Одеський припортовий замовив новачку імпортної хімії на 12 мільйонів

09 Березня 2018

ПАТ «Одеський припортовий завод» 16 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Крона» хімії на 11,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Переможець отримав підряд без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов.

Поставлять 540 т карбамідоформальдегідного концентрату (КФК) невідомого виробника з умістом формальдегіду 57-63% і карбаміду 22-26% по 22 200 грн., або $830 за тонну.

Замовник оприлюднив лише першу сторінку договору та останню зі специфікацією.

Згідно тендерної документації, ціна включає доставку на умовах DDP залізницею на ст. Чорноморська, страхування, усі мита і податки, в тому числі ПДВ. Проект договору дозволяв аванс 50% і виплату решти протягом 20 банківських днів після поставки.

Сайт «Import Genius» повідомляє, що у грудні 2017 року КФК-85 із характеристиками, що відповідають вимогам замовника, ввозився в Україну за такими цінами (без врахування ПДВ, акцизу і мита):

  • $436 – від ПАТ «Тольяттіазот» (Росія) для ТОВ «Полісмоли»;
  • $422 – від ТОВ «Кронохем» (Білорусь) для ТДВ «Перечинський ЛХК»;
  • $417 – від ПАТ «Тольяттіазот» (Росія) для ТОВ «Полісмоли»;
  • $350 – від ПАТ «Метафракс» (Росія) для ТОВ «Свиспан Лімітед».

Раніше ввізне мито на російський концентрат становило 5%. Однак у 2017 році МЕРТ почав антидемпінгове розслідування за скаргою єдиного українського виробника – ТОВ «Карпатсмоли», яке вимагало підвищити ставку. Невідомо, чи було виконане бажання скаржника та яким є імпортне мито зараз. Учасники ринку говорили, що «Карпатсмоли» виробляє КФК лише для власних потреб, а ЗМІ пов’язували компанію з російським холдингом «Mail.ru Group» та з російським бізнесменом Андрієм Раппопортом.

Компанія «Крона» з Київщини належить киянину Валентину Горбачову і Тетяні Сипко з Одещини. У 2017 році вона виграла два тендери «ОПЗ» щодо реагентів на 5,45 млн грн.

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07.03.2018

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