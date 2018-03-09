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АМКУ відкрило справу по змові на тендері між фірмами з оточення депутата Кернеса

09 Березня 2018

Харківське обласне тервідділення Антимонопольного комітету України знайшло в діях ТДВ «Вега-Буд» та «Спецбуд-3» ознаки зговору під час тендеру на ремонт каналізації вартістю 4,12 млн грн.

Про це повідомляє «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на повідомлення обласного відділення АМКУ.

У серпні 217 року Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради за результатами тендеру уклав угоду з «Спецбуд-3» про капремонт по вул. Різдвяній – вул. Піскунівській. Вартість робіт склала 4,12 млн грн..

Єдиним конкурентом переможця на торгах було «Вега-Буд», обидві фірми були пов’язані між собою.

Так, «Вега-Буд» зареєстровано на Сергія Колесника, який з 2005 року є директором фірми. До липня 2012 року власниками «Вега-Буд» були Ганжа Оксана Віталіїївна і Золотарьова Лілія Михайлівна. На Сергія Колесника також записана частка у «Спецбуд-3», яким керує депутат Харківської міськради від партії «Відродження» Віталій Ганжа й яке виграло цей тендер.

Більше того, у «Вега-Буд» головним інженером працює син Віталія Ганжи.

Крім того, під час торгів обидві фірми вказують фактичне місце знаходження одну й ту саму адресу – вул. Мироносицька, 30.У цьому домі знаходиться головний офіс «Спецбуд-3».

Після проведення тендеру «Харківський антикорупційний центр» звернувся до АМКУ з проханням перевірити можливу змову під час закупівлі. Перевірка тервідділення АМКУ виявила ознаки анти конкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів. Тепер регіональне відділення АМКУ розглядає справу про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Нагадаємо, Геннадій Кернес очолював виборчий список партії «Відродження» на виборах до Харківської міськради 2015 році та від цієї партії повторно був обраний мером Харкова.

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