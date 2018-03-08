«Що це було»: урядова схема «монетизації» Фірташа через субсидії і «Нафтогаз» (відео)

Як постанова уряду Володимира Гройсмана призвела до того, що облгази з початку 2018 року перестали повертати «Нафтогазу» мільярди гривень у якості оплати за газ – розповів начальник департаменту енергоефективності «Нафтогазу України» Олексій Хабатюк в програмі «Що це було» на телеканалі «24».

Як повідомляли «Наші гроші», за півтора місяці з початку 2018 року облгази збільшили свої борги перед «Нафтогазом» на 11,34 млрд грн. Це вже більше, ніж за весь минулий рік, коли облгази не повернули держкомпанії 10,45 млрд грн. При цьому найбільше відзначились облгази Дмитра Фірташа.

Голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв у січні сказав, що урядова постанова №951 конвертує газові субсидії населенню «можливості для виводу грошей як з «Нафтогазу», так і з державного бюджету України».

Як працює схема – дивіться в програмі «Що це було» журналістів-розслідувачів Олексія Шалайського і Дмитра Гнапа.

Для тих кому ліньки або ніколи дивитись відео – основні тези у інфографіці та титрах:

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