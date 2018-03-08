НОВИНИ

08.03.2018

«Що це було»: урядова схема «монетизації» Фірташа через субсидії і «Нафтогаз» (відео)

07.03.2018

Журилівці внесли формальні правки у ТД, але 400 млн на самоскиди приречені піти «куди треба»

Гройсман відкрутив Фірташу кран для відсосу мільярдів з «Нафтогазу»

На околиці Києва за 68 мільйонів зведуть дитсадок удвічі дорожче від прайсу Мінрегіонрозвитку

НАБУ відкрило провадження на службовців НКРЕКП за подарунок мільярдів Ахметову по борговому алгоритму

Чотири організації монополізували ринок кваліфікації архітекторів на 200 мільйонів

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Під наглядом фіскалів на Донеччині діє схема з поставок товарів бойовикам ОРДЛО

Пов’язані ФОПи розвели освітян Лисичанська на сухому молоці в 2-3 рази дорожче від решти України

06.03.2018

У Гройсмана готують надприбутковим ТЕС Ахметова відстрочку в поверненні мільярдного кредиту

«Нафтогаз» продовжив контракт з американськими лобістами щодо загроз «Північного потоку-2»

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21.12.2017

«Що це було»: урядова схема «монетизації» Фірташа через субсидії і «Нафтогаз» (відео)

08 Березня 2018

Як постанова уряду Володимира Гройсмана призвела до того, що облгази з початку 2018 року перестали повертати «Нафтогазу» мільярди гривень у якості оплати за газ – розповів начальник департаменту енергоефективності «Нафтогазу України» Олексій Хабатюк в програмі «Що це було» на телеканалі «24».

Як повідомляли «Наші гроші», за півтора місяці з початку 2018 року облгази збільшили свої борги перед «Нафтогазом» на 11,34 млрд грн. Це вже більше, ніж за весь минулий рік, коли облгази не повернули держкомпанії 10,45 млрд грн. При цьому найбільше відзначились облгази Дмитра Фірташа.

Голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв у січні сказав, що урядова постанова №951 конвертує газові субсидії населенню «можливості для виводу грошей як з «Нафтогазу», так і з державного бюджету України».

Як працює схема – дивіться в програмі «Що це було» журналістів-розслідувачів Олексія Шалайського і Дмитра Гнапа.

Для тих кому ліньки або ніколи дивитись відео – основні тези у інфографіці та титрах:

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06.03.2018

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