Журилівці внесли формальні правки у ТД, але 400 млн на самоскиди приречені піти «куди треба»

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Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «ОГХК» 1 березня провела аукціон на закупівлю дев’яти самоскидів очікуваною вартістю 200 млн грн, за результатами якого найдешевшою виявилась заявка київського ТОВ «Голекс» у розмірі 153,98 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Це перший із двох аукціонів на закупівлю самоскидів загальною очікуваною вартістю 400 млн грн. Спершу «Вільногірський ГМК» повідомляв про закупівлю 14-ти самоскидів, однак згодом інформацію було підкориговано і замовник визначився, що на цю суму має намір придбати 18-ть одиниць техніки. Учасники, які встигли завантажити тендерні пропозиції до зміни у частині кількості техніки, також оновили свої заявки.

Крім того, первинно замовник вніс у тендерну документацію по обох тендерах вимоги щодо технічних параметрів самоскидів, які майже повністю відтворювали технічні характеристики машин конкретного виробника – Bell Equipment Limited (модель В60Е). Один із учасників закупівель, ТОВ «ЕТС-Київ», довів дискримінаційність даних вимог у АМКУ, через що металургам довелось внести ряд правок у тендерну документацію.

1 березня відбувся один з аукціонів, в результаті якого найбільш економічно вигідною пропозицією виявилась заявка ТОВ «Голекс». Друге місце зайняла компанія «ЕТС-Київ», і третє – ТОВ з ІІ «Юромаш».

Фірма «ЕТС-Київ» пропонувала самоскиди Volvo A60H за ціною 17,53 млн грн/од, а «Голекс» та «Юромаш» – самоскиди Bell B60E (під цю модель первинно і початково заточувались торги) по 17,11 млн грн та 19,17 млн грн за одиницю відповідно. При цьому, ще торік «Голекс» брало участь у ряді тендерів щодо закупівель автомобілів БЕЛаз.

У назвах довідок двох компаній присутнє нумерування на початку, далі назва фірми та, після дефісу, повна назва документу, що подається. Показово, що представники «Голексу» та «Юромашу» завантажували документи на розгляд замовнику синхронно.

Основний пакет документів компанії подали в один день, 19 січня, з різницею у 20 хвилин. Після розгляду в АМКУ скарги третього учасника торгів, ТОВ «ЕТС-Київ», та внесення замовником змін у тендерну документацію, 12 лютого компанії завантажили оновлений документ щодо інформації про якісні та технічні характеристики самоскидів з різницею у часі – 30 хвилин.

ТОВ «Голекс» належить Геворку Бабаяну з Німеччини (95%), представником якого в одному із протоколів зборів значиться Микола Недотопа, та киянину Сергію Коляденкові (5%).

Співвласник «Голексу» Сергій Коляденко, також є керівником ТОВ «Аргепо» Ганни Покотилової, Яна Герцога, Ірини Дорощук та Дмитра Кукарєкіна.

Згадана Ганна Покотилова є одноосібною власницею ТОВ з ІІ «Юромаш» – одного з конкурентів на торгах від вільногірських металургів.

Нагадаємо, що Покотилова також має частку у ТОВ ТК «Київський супутник», яке відоме постійними замовленнями від КМДА на послуги щодо прийому іноземних делегацій, організації конференцій тощо. З початку 2017 року підписало договорів на 4,91 млн грн.

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