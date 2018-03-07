У під’їздах Дніпра за 36 мільйонів встановили гірші та дешевші вікна та двері від замовлених

У Дніпрі з червня по грудень 2017 року згідно з програмою «Теплий під’їзд» Департамент житлового господарства Дніпровської міськради замовив ТОВ «Діаль-сервіс», ТОВ «Ольвікс» та ПП «Екіпаж» поточний ремонт під’їздів житлових багатоповерхових будинків на загальну суму 36,54 млн грн. Про це написав «Громадський контроль».

Фірми повинні були утеплити 289 під’їздів будинків: встановити енергозберігаючі вікна, тамбурні двері і відремонтувати укоси. При цьому металопластикові вікна та двері, за умовами закупівлі, повинні були мати чіткі характеристики: п’ятикамерний профіль (раму) і двокамерний склопакет.

Представники «Громадського контролю» за два тижні об’їхали усі 289 об’єктів, перевіривши якість робіт та відповідність вікон і дверей заявленим вимогам. Вони з’ясували, що в значній частині під’їздів встановлені вікна і двері, які в середньому на 20% дешевше обіцяних.

Замість 5-камерного профілю підрядники встановлювали 3-камерний, хоча саме 5-камерний профіль значиться і в кошторисах, і в актах виконаних робіт. «Громадський контроль» заміряв товщину профілю, і з’ясував, що заміри в кращому випадку показували 60 мм, а за інформацією виробників, товщина 5-камерного профілю не може бути менше 70 мм. І така різниця може суттєво впливати на теплопровідність і, як наслідок, на температуру в під’їзді і рахунки його жителів за тепло.

За підрахунками «Громадського контролю», від заниження камерності та через завищену вартість вікон та дверей департамент переплатив щонайменше 6 млн грн. Крім того, у під’їздах активісти помітили неякісно зроблені або взагалі не зроблені укоси, розбіжності в кількості вікон і кинуте будівельне сміття (хоча в більшість кошторисів вивезення сміття було включене).

«Громадський контроль» підготував таблицю і карту усіх 289 об’єктів, в яких пораховано завищення цін, вказані скани актів і кошторисів, є посилання на фото під’їздів та вимірів камерності склопакету, а також коротко описані порушення по кожному під’їзду.

«ГК» також повідомив, що підрядники укладали додаткові угоди через зменшення обсягів робіт, матеріалів та загальної суми. Причому додаткові угоди про зміну цін і обсягів були підписані вже після фактичної оплати робіт.

Засновником та керівником ТОВ «Діаль-сервіс» є депутат Індустріальної районної у місті Дніпрі раді від партії «Укроп» Юрій Косенко. Наразі ТОВ «Ольвікс» записано на Олександра Пуздрю. А до 2016 року в статутному капіталі фірми половину мала Маслова Анастасія Олексіївна, чиє ПІБ повністю співпадає з дружиною керівника комунального підприємства «Дніпроавтоміст».

В сфері ЖКГ Дніпра десять років господарює Владислав Грицай. Зараз він керує профільним департаментом Дніпровської міськради, його підпис стоїть на договорах. У 2016 році Грицай вже фігурував у скандалі, коли місто оплатило і прийняло наполовину неробочі ліфти.

Від «Наших грошей»:

ПП «Екіпаж» з Первомайського Харківської області належить братам Михайлу та Сергію Теплицьким. Останній був депутатом Первомайської міської ради від Партії регіонів (2010-2015 рр.) Батько братів Теплицьких Сергій Теплицький наразі є депутатом Первомайської міської ради («Соціалісти»), а раніше був мером Первомайського (Партія регіонів).

У 2017 році «Екіпаж» виграв тендер Департамент житлового господарства Дніпровської міськради щодо утеплення під’їздів на 3,89 млн грн., «Діаль-сервіс» – 15,83 млн грн., «Ольвікс» – 16,82 млн грн.

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