НОВИНИ

07.03.2018

Журилівці внесли формальні правки у ТД, але 400 млн на самоскиди приречені піти «куди треба»

Гройсман відкрутив Фірташу кран для відсосу мільярдів з «Нафтогазу»

На околиці Києва за 68 мільйонів зведуть дитсадок удвічі дорожче від прайсу Мінрегіонрозвитку

НАБУ відкрило провадження на службовців НКРЕКП за подарунок мільярдів Ахметову по борговому алгоритму

Чотири організації монополізували ринок кваліфікації архітекторів на 200 мільйонів

У під’їздах Дніпра за 36 мільйонів встановили гірші та дешевші вікна та двері від замовлених

Російські вертолітні лопаті для «Авіакону» подорожчали на 20%

Під наглядом фіскалів на Донеччині діє схема з поставок товарів бойовикам ОРДЛО

Пов’язані ФОПи розвели освітян Лисичанська на сухому молоці в 2-3 рази дорожче від решти України

06.03.2018

У Гройсмана готують надприбутковим ТЕС Ахметова відстрочку в поверненні мільярдного кредиту

«Нафтогаз» продовжив контракт з американськими лобістами щодо загроз «Північного потоку-2»

Поліграфкомбінат «Україна» замовив французам якихось бланків на 6 мільйонів євро

За півроку подорожчав на третину ямковий ремонт у Кривому Розі з коштовним щебенем від друга Вілкула

Поліцейський полковник не задекларував дружину з приморським готелем на городі

«Укрспирт» купив горілки і настоянок «Nemiroff» на півмільйона

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

НАБУ відкрило провадження на службовців НКРЕКП за подарунок мільярдів Ахметову по борговому алгоритму

07 Березня 2018

НАБУ у лютому 2018 року порушило кримінальне провадження №52018000000000158 стосовно зловживань службовим становищем посадових осіб НКРЕКП при прийнятті регуляторних рішень на користь енергетичних підприємств холдингу «ДТЕК». Про це «Нашим грошам» стало відомо під час допиту журналіста видання детективом НАБУ з цього приводу.

Провадження порушено по ст. 364 і 191 ККУ. З наявних матеріалів НАБУ вбачає, що упродовж 2016-2017 років службові особи Національної комісії що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах товариств енергетичного холдингу «ДТЕК», приймали регуляторні рішення на користь зазначених товариств, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки інтересам інших виробників електроенергії.

У рамках досудового розслідування досліджуються, зокрема, обставини прийняття НКРЕКП рішень щодо порядку розподілу уповноваженим банком коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ДП «Енергоринок».

Нагадаємо, у грудні 2016 року за результатами низки рішень НКРЕКП та Міністерства енерговугілля держпідприємство «Енергоринок» перерахувало компаніям «ДТЕК» 676 млн грн. і ще 10 млн грн. державним енергокомпаніям по боргам. Разом з тим по алгоритму, визначеному законом «Про електроенергетику», ці кошти мали бути розподілені між підприємствам теплової, атомної, річкової, альтернативної  електрогенерації та «Укренерго». Однак по рішенню НКРЕКП крім теплогенерації грошей не отримав ніхто.

У 2017-2018 роках НКРЕКП і Міненерго знову прийняли низку рішень, по яким «Енергоринок» взяв кредит у розмірі 2 млрд грн. в «Ощадбанку» і віддав ці гроші підприємствам теплової генерації для розрахунків за вугілля по боргам, накопиченим станом на 1 вересня 2017 року. З цієї суми 1,48 млрд грн. отримала група «ДТЕК», решту розділили «Центренерго» та «Донбасенерго». Компанії інших видів електрогенерації включно з державним «Енрегоатомом» знову не отримали нічого, хоча ці кошти по законному алгоритму мали ділитись на всіх.

Теплоенергетики отримали ці гроші безкоштовно, виплату відсотків по кредиту має виконувати «Енергоринок». Гроші на відсотки збирають зі споживачів України у вигляді спеціальної надбавки до тарифу.

За даними колишнього члена НКРЕКП Андрія Геруса, Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує Кабінету міністрів продовжити на рік строк повернення безвідсоткових кредитів ДП «Енергоринок» для підприємств теплової генерації на загальну суму 1,70 млрд грн. Ці кошти їм дозволено повернути «Енергоринку» не весною 2018 року, а у 2019 році, користуючись ними безкоштовно.

Тариф теплової генерації у 2018 році вже досяг 1,8 грн. за квт-год. Це на 125% вище, ніж відповідний тариф у 2015 році, коли видавалися вперше згадані аванси для теплової генерації.

За підсумками року «ДТЕК» показала ріст EBITDA на 29% – до 23 млрд грн. Державне ПАТ «Центренерго» за підсумками року показало ріст чистого прибутку на 390% – до 1,9 млрд грн.

Нагадаємо, група «ДТЕК» Ріната Ахметова контролює близько 80% теплової електрогенерації України.

З квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС. Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації  ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія «ICU».

Співвласником «ICU» був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу «Роттердам+».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , , , ,

НАШІ БЛОГИ

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 2 (тютюн та наркотики)
07 Березня 2018

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 1 (ігорка та алкоголь)
06 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

07.03.2018

Київ На околиці Києва за 68 мільйонів зведуть дитсадок удвічі дорожче від прайсу Мінрегіонрозвитку

Дніпро У під’їздах Дніпра за 36 мільйонів встановили гірші та дешевші вікна та двері від замовлених

Суми Російські вертолітні лопаті для «Авіакону» подорожчали на 20%

Донецьк Під наглядом фіскалів на Донеччині діє схема з поставок товарів бойовикам ОРДЛО

Луганськ Пов’язані ФОПи розвели освітян Лисичанська на сухому молоці в 2-3 рази дорожче від решти України

06.03.2018

Дніпро За півроку подорожчав на третину ямковий ремонт у Кривому Розі з коштовним щебенем від друга Вілкула

Запоріжжя Поліцейський полковник не задекларував дружину з приморським готелем на городі

Харків Підприємець, тричі оштрафований АМКУ за змови, візьме у водоканалу на Харківщині півмільйона за пальне

Дніпро Голову облуправління освіти підозрюють у привласненні грошей на реконструкції школи за 16 мільйонів

Миколаїв Миколаївський аеропорт розірвав скандальну угоду про ремонт за 100 мільйонів

05.03.2018

Київщина Онкодиспансер Київщини відпетлює від розбивки ліків в окремі лоти, залишаючи дискримінацію «по виробникам»

Житомир Лісники купили позашляховик Renault Kadjar за 900 тисяч у дружини екс-губернатора

Дніпро Водники Філатова приховали ціни ремонту півстолітніх очисних фільтрів за 72 мільйони

Ужгород Подорожчало удвічі копання ям екскаватором від фаворитів обленерго Льовочкіної

Київ Родина мін’юстівки, що перевіряє реєстраторів, купила чотири квартири та BMW X3

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ