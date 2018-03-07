На околиці Києва за 68 мільйонів зведуть дитсадок удвічі дорожче від прайсу Мінрегіонрозвитку

Гатненська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області 5 березня за результатами тендеру замовила ТОВ «Проектно-будівельний альянс» будівництво дитячого садка за 68,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 року по вул. Космонавтів мають звести дитсадок на 280 місць. Будівництво коштує 243 тис грн. за місце, що вдвічі дорожче від опосередкованої вартості будівництва дитсадків, яку Мінрегіонрозвитку встановило в 2017 році на рівні 109 тис грн. за місце.

За підсумковою відомістю ресурсів, індивідуальні металоконструкції придбали по 59 916 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У грудні 2017 року на тендері Давидівської сільради на Львівщині вони коштували 38 295 грн./т, що у півтора рази дешевше.

Бетон В30 P4 F200 W6 купили по 1 176 грн./куб. м, тобто дешевше від ринку.

Акустичний лінолеум Sarlon 15 db замовили по 436 грн./кв. м. Роздрібні ринкові ціни лінолеуму Forbo Sarlon Tech Canyon починаються від 470 грн./кв. м, що на 8% дорожче.

Цегла керамічна одинарна повнотіла М100 обійдеться у 3 231 грн./тис. шт. Нещодавно КП «Житлоінвестбуд-УКБ» замовило її у півтора рази дешевше – 2 170 грн./тис шт.

На заробітну плату піде 6,71 млн грн., тобто 10% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 2% – 1,30 млн грн.

Ціна угоди на 11% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 76,61 млн грн.

Створений рік тому столичний «Проектно-будівельний альянс» належить Тарасу Мельнику і Катерині Шараповій, а директором є Сергій Мирний. Торік співзасновником також був Дмитро Смоголь, який зараз володіє ТОВ «Єврокомплекс Буд» з Олександром Давиденком, Олександром Загудаєвим та Євгеном Івахіним.

Мельник і Шарапова є співзасновниками ТОВ «Іствуд-Україна», БФ «Реставрації храмово-паркового комплексу в пам’ять про жертв Чорнобильської катастрофи» і РО «Релігійна громада УПЦ КП парафії Святого Миколая Чудотворця на Татарці у Шевченківському районі міста Києва», а Шарапова – ще й ТОВ «Малинка-15».

Усього «Проектно-будівельний альянс» отримав підрядів на 74,80 млн грн.

Конкурентами були згадана фірма «Іствуд-Україна» власників переможця Мельника і Шарапової та консорціум «Магістраль» Олександра Поляєва, Павла Луца і Юрія Миколайовича Луценка (не плутати з генпрокурором Юрієм Віталійовичем Луценком).

Консорціум «Магістраль» скаржився, що «Проектно-будівельний альянс» не надав перелік і дані працівників та акти виконаних робіт до аналогічних договорів, але замовник відповів, що тендерна документація цього не вимагала.

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