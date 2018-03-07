НОВИНИ

07.03.2018

Журилівці внесли формальні правки у ТД, але 400 млн на самоскиди приречені піти «куди треба»

Гройсман відкрутив Фірташу кран для відсосу мільярдів з «Нафтогазу»

На околиці Києва за 68 мільйонів зведуть дитсадок удвічі дорожче від прайсу Мінрегіонрозвитку

НАБУ відкрило провадження на службовців НКРЕКП за подарунок мільярдів Ахметову по борговому алгоритму

Чотири організації монополізували ринок кваліфікації архітекторів на 200 мільйонів

У під’їздах Дніпра за 36 мільйонів встановили гірші та дешевші вікна та двері від замовлених

Російські вертолітні лопаті для «Авіакону» подорожчали на 20%

Під наглядом фіскалів на Донеччині діє схема з поставок товарів бойовикам ОРДЛО

Пов’язані ФОПи розвели освітян Лисичанська на сухому молоці в 2-3 рази дорожче від решти України

06.03.2018

У Гройсмана готують надприбутковим ТЕС Ахметова відстрочку в поверненні мільярдного кредиту

«Нафтогаз» продовжив контракт з американськими лобістами щодо загроз «Північного потоку-2»

Поліграфкомбінат «Україна» замовив французам якихось бланків на 6 мільйонів євро

За півроку подорожчав на третину ямковий ремонт у Кривому Розі з коштовним щебенем від друга Вілкула

Поліцейський полковник не задекларував дружину з приморським готелем на городі

«Укрспирт» купив горілки і настоянок «Nemiroff» на півмільйона

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

На околиці Києва за 68 мільйонів зведуть дитсадок удвічі дорожче від прайсу Мінрегіонрозвитку

07 Березня 2018

Гатненська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області 5 березня за результатами тендеру замовила ТОВ «Проектно-будівельний альянс» будівництво дитячого садка за 68,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 року по вул. Космонавтів мають звести дитсадок на 280 місць. Будівництво коштує 243 тис грн. за місце, що вдвічі дорожче від опосередкованої вартості будівництва дитсадків, яку Мінрегіонрозвитку встановило в 2017 році на рівні 109 тис грн. за місце.

За підсумковою відомістю ресурсів, індивідуальні металоконструкції придбали по 59 916 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У грудні 2017 року на тендері Давидівської сільради на Львівщині вони коштували 38 295 грн./т, що у півтора рази дешевше.

Бетон В30 P4 F200 W6 купили по 1 176 грн./куб. м, тобто дешевше від ринку.

Акустичний лінолеум Sarlon 15 db замовили по 436 грн./кв. м. Роздрібні ринкові ціни лінолеуму Forbo Sarlon Tech Canyon починаються від 470 грн./кв. м, що на 8% дорожче.

Цегла керамічна одинарна повнотіла М100 обійдеться у 3 231 грн./тис. шт. Нещодавно КП «Житлоінвестбуд-УКБ» замовило її у півтора рази дешевше – 2 170 грн./тис шт.

На заробітну плату піде 6,71 млн грн., тобто 10% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 2% – 1,30 млн грн.

Ціна угоди на 11% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 76,61 млн грн.

Створений рік тому столичний «Проектно-будівельний альянс» належить Тарасу Мельнику і Катерині Шараповій, а директором є Сергій Мирний. Торік співзасновником також був Дмитро Смоголь, який зараз володіє ТОВ «Єврокомплекс Буд» з Олександром Давиденком, Олександром Загудаєвим та Євгеном Івахіним.

Мельник і Шарапова є співзасновниками ТОВ «Іствуд-Україна», БФ «Реставрації храмово-паркового комплексу в пам’ять про жертв Чорнобильської катастрофи» і РО «Релігійна громада УПЦ КП парафії Святого Миколая Чудотворця на Татарці у Шевченківському районі міста Києва», а Шарапова – ще й ТОВ «Малинка-15».

Усього «Проектно-будівельний альянс» отримав підрядів на 74,80 млн грн.

Конкурентами були згадана фірма «Іствуд-Україна» власників переможця Мельника і Шарапової та консорціум «Магістраль» Олександра Поляєва, Павла Луца і Юрія Миколайовича Луценка (не плутати з генпрокурором Юрієм Віталійовичем Луценком).

Консорціум «Магістраль» скаржився, що «Проектно-будівельний альянс» не надав перелік і дані працівників та акти виконаних робіт до аналогічних договорів, але замовник відповів, що тендерна документація цього не вимагала.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 2 (тютюн та наркотики)
07 Березня 2018

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 1 (ігорка та алкоголь)
06 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

07.03.2018

Київ На околиці Києва за 68 мільйонів зведуть дитсадок удвічі дорожче від прайсу Мінрегіонрозвитку

Дніпро У під’їздах Дніпра за 36 мільйонів встановили гірші та дешевші вікна та двері від замовлених

Суми Російські вертолітні лопаті для «Авіакону» подорожчали на 20%

Донецьк Під наглядом фіскалів на Донеччині діє схема з поставок товарів бойовикам ОРДЛО

Луганськ Пов’язані ФОПи розвели освітян Лисичанська на сухому молоці в 2-3 рази дорожче від решти України

06.03.2018

Дніпро За півроку подорожчав на третину ямковий ремонт у Кривому Розі з коштовним щебенем від друга Вілкула

Запоріжжя Поліцейський полковник не задекларував дружину з приморським готелем на городі

Харків Підприємець, тричі оштрафований АМКУ за змови, візьме у водоканалу на Харківщині півмільйона за пальне

Дніпро Голову облуправління освіти підозрюють у привласненні грошей на реконструкції школи за 16 мільйонів

Миколаїв Миколаївський аеропорт розірвав скандальну угоду про ремонт за 100 мільйонів

05.03.2018

Київщина Онкодиспансер Київщини відпетлює від розбивки ліків в окремі лоти, залишаючи дискримінацію «по виробникам»

Житомир Лісники купили позашляховик Renault Kadjar за 900 тисяч у дружини екс-губернатора

Дніпро Водники Філатова приховали ціни ремонту півстолітніх очисних фільтрів за 72 мільйони

Ужгород Подорожчало удвічі копання ям екскаватором від фаворитів обленерго Льовочкіної

Київ Родина мін’юстівки, що перевіряє реєстраторів, купила чотири квартири та BMW X3

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ