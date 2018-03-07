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Чотири організації монополізували ринок кваліфікації архітекторів на 200 мільйонів

07 Березня 2018

Міністерство регіонального розвитку будівництва та ЖКГ передало функції з надання послуг з підвищення кваліфікації інженерів, архітекторів та проектантів організаціям, які через підконтрольні фірми монополізували цей ринок. Вартість їх послуг у порівнянні з курсами вищих навчальних закладів вища в рази.

Про це йдеться у розслідуванні Надії Бурдєй для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

В 2011 році Кабінет міністрів Миколи Азарова зобов’язав архітекторів та інженерів проходити атестацію для отримання сертифікату, який надає їм право займатись проектуванням. Кожні п’ять років сертифікат потрібно підтверджувати через курси підвищення кваліфікації – декілька занять по вивченню нововведень у будівельному законодавстві. Без участі в цих тренінгах сертифікат анулюють.

На момент введення сертифікатів Кабмін доручив проводити атестацію комісії Мінрегіону. Але в 2014 році міністерство передало ці функції чотирьом громадським організаціям – по одній на кожен вид діяльності (архітектори, інженери, проектувальники, експерти).

Цими організаціями стали «Гільдія проектувальників у будівництві», «Асоціація експертів будівельної галузі», «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» та «Національна спілка архітекторів України».

А ці організації вже направляють архітекторів підвищувати кваліфікацію у своїх приватних фірм: ТОВ «НМЦ Інжиніринг», ТОВ «Екоенерготехпроект» , ПОГ «Інжиніринговий центр» та ТОВ «Навчально-експертний центр НСАУ».

Власником останньої є Національна спілка архітекторів України, а кінцевим бенефіціарієм вказаний її президент – Володимир Гусаков.

Фірма організовує курси в  аудиторії «Київського  національного університету будівництва та архітектури», викладати їх запрошені викладачі університету. Триденні курси коштують 9 800 грн. Хоча такі ж тематичні освітні курси, які тривають 10 днів, вищі навчальні заклади викладають за 2 000 грн. Але проходження цих курсів не затверджує «НСАУ». Хоча її президент Гусаков визнає, що спеціалізовані вузи також могли б проводити курси з підвищення кваліфікації, але Спілка цього не дозволяє.

Нині в Україні є 29 тисяч архітекторів, інженерів, проектувальників та експертів у будівельній галузі. Розрахунки показують, монополія на послуги з проведення курсів по підвищенню кваліфікації дозволяє чотирьом організаціям через підконтрольні фірми контролювати ринок з обігом біля 200 млн грн. за п’ять років.

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