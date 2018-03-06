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За півроку подорожчав на третину ямковий ремонт у Кривому Розі з коштовним щебенем від друга Вілкула

06 Березня 2018

Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради Дніпропетровської області 2 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Весташляхбуд» утримання автошляхів міста на 118,25 млн грн. Про це повідомляється у «Прозорро».

Кошти виділено на прибирання доріг, посипання протиожеледними матеріалами та прочищення каналізації у 2018 році.

За підсумковою відомістю ресурсів, п’ять найменувань асфальтобетону щільного крупнозернистого і дрібнозернистого невідомих типів і марок коштує 2 550-2 842 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Це відповідає ринковим цінам щебенево-мастикової суміші або асфальтобетонів із додаванням полімерів.

Натомість у січні Дніпровська міськрада замовляла асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 щонайменше у півтора рази дешевше – по 1 627 грн./т. А в листопаді-грудні 2017 року він коштував на тендерах інших замовників 1 5051 655 грн./т.

Щебінь фракцій 10-20, 20-40, 40-70 мм невідомих марок купили по 754-871 грн./куб. м, що принаймні удвічі дорожче від рівня ринку та інших дорожніх тендерів.

А днями ДочП «Вінницький облавтодор» замовило такий щебінь ще дешевше – по 205-215 грн./куб. м із ПДВ без доставки, що без урахування 20% податку становить 171-179 грн./куб. м.

За кошторисом, ямковий ремонт коштує 409-430 грн./кв. м одношарового покриття товщиною 50 мм та 557-591 грн./кв. м одношарового покриття товщиною 70 мм.

У вересні 2017 року ціни від «Весташляхбуду» були на третину нижчими: 302-322 грн./кв. м і 409-441 грн./кв. м.

Гарантійний строк на покриття, ремонт тріщин і розмітку пластиком становить п’ять років, на ямковий ремонт – два роки, на розмітку фарбою – рік.

Послуги оплачуватимуть протягом 180 банківських днів після надання.

Ціна угоди на 0,6% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 119,00 млн грн.

«Весташляхбуд» входить у концерн «Веста» одеського бізнесмена Сурена Сардаряна, якого пов’язує багаторічна дружба і спільні бізнес-інтереси з криворізьким мером Юрієм Вілкулом, а також його сином, екс-губернатором Дніпропетровщини, а нині нардепом від «Опозиційного блоку» Олександром Вілкулом.

Фірма є монополістом на ремонт і утримання доріг у Кривому Розі. Усього з 2008 року «Весташляхбуд» отримав підрядів на щонайменше на 2,20 млрд грн., переважно у Криворізького міськвиконкому.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» сина екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тараса Палія, депутата Дніпропетровської облради від «УКРОПу» Владислава Бородіна та латвійської компанії «Fuel Systems, SIA» Оксани Захарової. Ніхто не знижував ціну під час аукціону.

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