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«Укрспирт» купив горілки і настоянок «Nemiroff» на півмільйона

06 Березня 2018

ДП «Укрспирт» 17 січня уклало угоду з ТОВ «ЛВН Лімітед» про поставку лікеро-горілчаних виробів на 489 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця лютого 2018 року для Немирівського МПД на умовах FCA мали поставити 43 найменування горілок і настоянок під ТМ «Nemiroff», перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче. Доставку зі складу продавця в мережу магазинів у Немирові Вінницької області здійснював замовник за власний кошт із подальшим поверненням брендованих піддонів продавцю, заставна вартість яких становила 150 грн./шт. із ПДВ.

Найдорожчою була горілка «Лєкс Ультра» по 244 грн. за пляшку об’ємом 0,7 л. В інтернет-магазинах вона продається за вищою на чверть роздрібною ціною 303 грн.

Нещодавно «Укрспирт» також оприлюднив звіт про укладення 21 лютого 2017 року аналогічного договору з «ЛВН Лімітед» вартістю 1,80 млн грн. Тоді ця горілка коштувала 207 грн., що на 18% дешевше. Однак протягом року до договору п’ять разів вносили зміни додатковими угодами, доки в листопаді 2017 року її ціна не сягнула 235 грн.

Така зміна ціни може пояснюватися тим, що у вересні 2017 року в Україні зросли мінімальні ціни на алкоголь, тож лікеро-горілчані вироби подорожчали на 14-19%.

Засновником вінницької «ЛВН Лімітед» є компанія «Немірофф интеллектьюал проперті істеблішмент» (Ліхтенштейн), а директором – Юрій Сорочинський.

 

Найменування товару Ціна, грн./од. із ПДВ і акцизом
Горілка особлива «Лєкс Ультра» 0,7 244,44
Горілка особлива «Лєкс» 0,7 235,14
Сувенірний набір моно «Лєкс» 0,7 235,14
Горілка особлива «Немирів» 1,75 Штофографін 204,12
Сувенірний набір моно «Nemiroff Преміум» Преміум 0,7 (3 стопки) 181,20
Горілка особлива «Лєкс» 0,5 173,94
Настоянка «Українська медова з перцем» Штоф 1,0 136,44
Горілка особлива «Nemiroff Преміум» Преміум 0,7 135,12
Настоянка «Nemiroff Преміум Журавлина» Преміум 0,7 135,12
Горілка особлива «Немирів» Штоф 1,0 126,72
Горілка особлива «Nemiroff Делікат м’яка» Штоф 1,0 126,72
С/Н продукції ТМ Nemiroff Настоянка гірка «Українська медова з перцем» 0,7 Штоф (графін) 125,88
С/Н продукції ТМ Nemiroff Горілка особлива «Немирів» 0,7 Штоф (графін) 122,70
С/Н продукції ТМ Nemiroff Горілка особлива «Nemiroff Делікат м’яка» 0,7 Штоф (графін) 122,70
Горілка особлива «Nemiroff Преміум» Преміум 0,5 100,62
Горілка особлива «Дістінкт Екстра М’який» 0,7 97,62
Настоянка «Українська медова з перцем» Штоф 0,7 96,42
Горілка особлива «Немирів» Штоф 0,7 89,52
Горілка особлива «Nemiroff Делікат м’яка» Штоф 0,7 89,52
Настоянка «Nemiroff Делікат Бурштин» Штоф 0,7 81,72
Настоянка «Українська медова з перцем» Штоф 0,5 70,26
Настоянка «Nemiroff Зелене яблуко» Штоф 0,5 38,00% 66,66
Настоянка «Nemiroff Груша» Штоф 0,5 38,00% 66,66
Настоянка «Nemiroff Персик» Штоф 0,5 38,00% 66,66
Горілка особлива «Немирів» Штоф 0,5 64,98
Горілка особлива «Nemiroff Делікат м’яка» Штоф 0,5 64,98
Горілка особлива «Nemiroff Лайт» Штоф 0,5 64,98
Настоянка «Nemiroff Делікат Бурштин» Штоф 0,5 59,52
Настоянка «Лимон- Nemiroff « Плоска 0,5 58,92
Горілка особлива «Пшениця українська відбірна» Плоска 0,5 58,68
Настоянка «Немирівська Корінь калгану» Плоска 0,5 57,06
Настоянка «Клюква на коньяку Nemiroff « Штоф 0,5 56,82
Настоянка «Українська медова з перцем» Штоф 0,37 55,20
Горілка особлива «Немирів» Штоф 0,37 51,30
Горілка особлива «Nemiroff Делікат м’яка» Штоф 0,37 51,30
Настоянка «Nemiroff Делікат Бурштин» Штоф 0,37 48,24
Горілка особлива «Пшениця українська відбірна» Плоска 0,37 45,90
Горілка особлива «Пшениця українська відбірна» Плоска 0,25 31,02
Настоянка «Українська медова з перцем» Штоф 0,2 30,60
Настоянка «Лимон- Nemiroff « Плоска 0,25 29,46
Горілка особлива «Немирів» Штоф 0,2 28,62
Настоянка «Немирівська Корінь калгану» Плоска 0,25 28,50
Горілка особлива «Немирів» Штоф 0,1 16,26

 

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