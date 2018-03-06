У Гройсмана готують надприбутковим ТЕС Ахметова відстрочку в поверненні мільярдного кредиту

Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує Кабінету міністрів продовжити на рік строк повернення безвідсоткових кредитів ДП «Енергоринок» для підприємств теплової генерації на загальну суму 1.70 млрд грн.

Про це в своїй колонці на «Економічна правда» написав екс-член Нацкомісії з питань регулювання ринку енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, питання про продовження термінів погашення кредитів заплановано до розгляду на найближчому засіданні уряду. Міненерго за підписом міністра Ігоря Насалика пояснило свою ініціативу необхідністю успішно завершити цей опалювальний період та для підготовки до наступного опалювального сезону.

Аванси видані Енергоринком (із коштів отриманих, як кредит Ощадбанку) Погашення ДТЕК 1 млрд грн березень-травень 2018 Центренерго 0,4 млрд грн березень-травень 2018 Донбасенерго 0,2 млрд грн березень-травень 2018 Інші 0,1 млрд грн березень-травень 2018

Кредити «Енергоринку» – це авансові платежі за електроенергію ТЕС, яка буде поставлена у майбутньому. Таким чином теплова генерація отримує безкоштовні кредити

Найбільше таких безкоштовних кредитів отримує компанія «ДТЕК» Ріната Ахметова.

Також підприємства «ДТЕК» є і найбільшими боржниками «Енергоринку», хоча офіційно державне підприємство також має борги перед генеруючими компаніями Ахметова. Але ці борги утворилися через те, що «Енергоринку» заборгували підконтрольні «ДТЕК» енергорозподільні компанії – обленерго, яким платять за електроенергію споживачі.

Борг ДП “Енергоринок” перед групою ДТЕК (борг перед Західенерго, Дніпроенерго, Східенерго, Київенерго) Борг групи ДТЕК перед ДП “Енергоринок” (борг компаній Дніпрообленерго, Донецькобленерго, Високовольтні Мережі, Крименерго, Київенерго, ПЕМ Енерговугілля) 7,2 млрд грн 9,5 млрд грн аванси видані компаніям ДТЕК (Західенерго, Дніпроенерго, Східенерго, Київенерго) 2,9 млрд грн Сумарно взаємні борги: 7,2 млрд грн 12,4 млрд дгрн 5,1 млрд грн – чистий борг групи ДТЕК перед ДП “Енергоринок” (після взаємозаліку боргів)

Станом на осінь 2017 року група «ДТЕК» була винна «Енергоринку» на 5,1 млрд грн більше, аніж той їй.

В січні уряд розподів 2 млрд грн. таких кредитів для теплової генерації. Натомість інші виробники, в тому числі державні «Енергоатом», «Укргідроенерго», «Укренерго», не отримала авансів.

Повернення кредитних коштів закладено цільовою надбавкою у тарифи споживачам.

Сам тариф теплової генерації у 2018 році вже досяг 1,8 грн. за квт-год. Це на 125% вище, ніж відповідний тариф у 2015 році, коли видавалися вперше згадані аванси для теплової генерації.

За підсумками року «ДТЕК» показала ріст EBITDA на 29% – до 23 млрд грн. Інша теплогенеруюча компанія – ПАТ «Центренерго» за підсумками року показало ріст чистого прибутку на 390% – до 1,9 млрд грн.

Нагадаємо, група «ДТЕК» Ріната Ахметова контролює близько 80% теплової електрогенерації України.

З квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС. Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія «ICU».

Співвласником «ICU» був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу «Роттердам+».

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