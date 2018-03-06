НОВИНИ

06.03.2018

У Гройсмана готують надприбутковим ТЕС Ахметова відстрочку в поверненні мільярдного кредиту

«Нафтогаз» продовжив контракт з американськими лобістами щодо загроз «Північного потоку-2»

Поліграфкомбінат «Україна» замовив французам якихось бланків на 6 мільйонів євро

За півроку подорожчав на третину ямковий ремонт у Кривому Розі з коштовним щебенем від друга Вілкула

Поліцейський полковник не задекларував дружину з приморським готелем на городі

«Укрспирт» купив горілки і настоянок «Nemiroff» на півмільйона

Підприємець, тричі оштрафований АМКУ за змови, візьме у водоканалу на Харківщині півмільйона за пальне

Міноборони зекономило менше піввідсотка на закупівлі зимових штанів за 133 мільйони

Голову облуправління освіти підозрюють у привласненні грошей на реконструкції школи за 16 мільйонів

Миколаївський аеропорт розірвав скандальну угоду про ремонт за 100 мільйонів

05.03.2018

Онкодиспансер Київщини відпетлює від розбивки ліків в окремі лоти, залишаючи дискримінацію «по виробникам»

Лісники купили позашляховик Renault Kadjar за 900 тисяч у дружини екс-губернатора

За півроку металевий брухт для уранового комбінату подорожчав на чверть

Водники Філатова приховали ціни ремонту півстолітніх очисних фільтрів за 72 мільйони

Подорожчало удвічі копання ям екскаватором від фаворитів обленерго Льовочкіної

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

У Гройсмана готують надприбутковим ТЕС Ахметова відстрочку в поверненні мільярдного кредиту

06 Березня 2018

Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує Кабінету міністрів продовжити на рік строк повернення безвідсоткових кредитів ДП «Енергоринок» для підприємств теплової генерації на загальну суму 1.70 млрд грн.

Про це в своїй колонці на «Економічна правда» написав екс-член Нацкомісії з питань регулювання ринку енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, питання про продовження термінів погашення кредитів заплановано до розгляду на найближчому засіданні уряду. Міненерго за підписом міністра Ігоря Насалика пояснило свою ініціативу необхідністю успішно завершити цей опалювальний період та для підготовки до наступного опалювального сезону.

Аванси видані Енергоринком (із коштів отриманих, як кредит Ощадбанку) Погашення
ДТЕК 1 млрд грн березень-травень 2018
Центренерго 0,4 млрд грн березень-травень 2018
Донбасенерго 0,2 млрд грн березень-травень 2018
Інші 0,1 млрд грн березень-травень 2018

Кредити «Енергоринку» – це авансові платежі за електроенергію ТЕС, яка буде поставлена у майбутньому. Таким чином теплова генерація отримує безкоштовні кредити

Найбільше таких безкоштовних кредитів отримує компанія «ДТЕК» Ріната Ахметова.

Також підприємства «ДТЕК» є і найбільшими боржниками «Енергоринку», хоча офіційно державне підприємство також має борги перед генеруючими компаніями Ахметова. Але ці борги утворилися через те, що «Енергоринку» заборгували підконтрольні «ДТЕК» енергорозподільні компанії – обленерго, яким платять за електроенергію споживачі.

Борг ДП “Енергоринок” перед групою ДТЕК

(борг перед Західенерго, Дніпроенерго, Східенерго, Київенерго)

 Борг групи ДТЕК перед ДП “Енергоринок”

(борг компаній Дніпрообленерго, Донецькобленерго, Високовольтні Мережі, Крименерго, Київенерго, ПЕМ Енерговугілля)
7,2 млрд грн 9,5 млрд грн
аванси видані компаніям ДТЕК (Західенерго, Дніпроенерго, Східенерго, Київенерго)
2,9 млрд грн
Сумарно взаємні борги:
7,2 млрд грн 12,4 млрд дгрн
5,1 млрд грн – чистий борг групи ДТЕК перед ДП “Енергоринок” (після взаємозаліку боргів)

 

Станом на осінь 2017 року група «ДТЕК» була винна «Енергоринку» на 5,1 млрд грн більше, аніж той їй.

В січні уряд розподів 2 млрд грн. таких кредитів для теплової генерації. Натомість інші виробники, в тому числі державні «Енергоатом», «Укргідроенерго», «Укренерго», не отримала авансів.

Повернення кредитних коштів закладено цільовою надбавкою у тарифи споживачам.

Сам тариф теплової генерації у 2018 році вже досяг 1,8 грн. за квт-год. Це на 125% вище, ніж відповідний тариф у 2015 році, коли видавалися вперше згадані аванси для теплової генерації.

За підсумками року «ДТЕК» показала ріст EBITDA на 29% – до 23 млрд грн. Інша теплогенеруюча компанія – ПАТ «Центренерго» за підсумками року показало ріст чистого прибутку на 390% – до 1,9 млрд грн.

Нагадаємо, група «ДТЕК» Ріната Ахметова контролює близько 80% теплової електрогенерації України.

З квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС. Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації  ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія «ICU».

Співвласником «ICU» був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу «Роттердам+».

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 1 (ігорка та алкоголь)
06 Березня 2018

Монопольний кунштюк Яценюка
27 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

06.03.2018

Дніпро За півроку подорожчав на третину ямковий ремонт у Кривому Розі з коштовним щебенем від друга Вілкула

Запоріжжя Поліцейський полковник не задекларував дружину з приморським готелем на городі

Харків Підприємець, тричі оштрафований АМКУ за змови, візьме у водоканалу на Харківщині півмільйона за пальне

Дніпро Голову облуправління освіти підозрюють у привласненні грошей на реконструкції школи за 16 мільйонів

Миколаїв Миколаївський аеропорт розірвав скандальну угоду про ремонт за 100 мільйонів

05.03.2018

Київщина Онкодиспансер Київщини відпетлює від розбивки ліків в окремі лоти, залишаючи дискримінацію «по виробникам»

Житомир Лісники купили позашляховик Renault Kadjar за 900 тисяч у дружини екс-губернатора

Дніпро Водники Філатова приховали ціни ремонту півстолітніх очисних фільтрів за 72 мільйони

Ужгород Подорожчало удвічі копання ям екскаватором від фаворитів обленерго Льовочкіної

Київ Родина мін’юстівки, що перевіряє реєстраторів, купила чотири квартири та BMW X3

04.03.2018

І-Франк Відділ освіти РДА замовив члену виконкому Городенки харчів для дітей на 8 мільйонів

Вінниця Вінницькі дорожники без конкуренції скупились щебенем на 160 мільйонів

І-Франк У Франківську за 27 мільйонів замовили роботи по школі улюбленцю, який фігурує у кримінальній справі

Полтава Обленерго Коломойського заправилось на 38 мільйонів у нечужого «приватівцям» новачка

Луганськ Луганське КЕВ розпорошило ще 20 мільйонів між своїми ФОПами

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ