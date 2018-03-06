НОВИНИ

06.03.2018

У Гройсмана готують надприбутковим ТЕС Ахметова відстрочку в поверненні мільярдного кредиту

«Нафтогаз» продовжив контракт з американськими лобістами щодо загроз «Північного потоку-2»

Поліграфкомбінат «Україна» замовив французам якихось бланків на 6 мільйонів євро

За півроку подорожчав на третину ямковий ремонт у Кривому Розі з коштовним щебенем від друга Вілкула

Поліцейський полковник не задекларував дружину з приморським готелем на городі

«Укрспирт» купив горілки і настоянок «Nemiroff» на півмільйона

Підприємець, тричі оштрафований АМКУ за змови, візьме у водоканалу на Харківщині півмільйона за пальне

Міноборони зекономило менше піввідсотка на закупівлі зимових штанів за 133 мільйони

Голову облуправління освіти підозрюють у привласненні грошей на реконструкції школи за 16 мільйонів

Миколаївський аеропорт розірвав скандальну угоду про ремонт за 100 мільйонів

05.03.2018

Онкодиспансер Київщини відпетлює від розбивки ліків в окремі лоти, залишаючи дискримінацію «по виробникам»

Лісники купили позашляховик Renault Kadjar за 900 тисяч у дружини екс-губернатора

За півроку металевий брухт для уранового комбінату подорожчав на чверть

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Подорожчало удвічі копання ям екскаватором від фаворитів обленерго Льовочкіної

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Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
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Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
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Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Поліграфкомбінат «Україна» замовив французам якихось бланків на 6 мільйонів євро

06 Березня 2018

ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» 28 лютого уклав угоду з компанією «Surys» (Франція) про постачання витратних матеріалів для обладнання на 6,13 млн євро, або 203,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 року поставлять 281 тис шт. аркушів із невідомими характеристиками.

Французька «Surys» (раніше – «Hologram Industries») виробляє захищені документи.

Нагадаємо, у вересні 2017 року поліграфкомбінат «Україна» замовив компанії «PAV CARD GmbH» (Німеччина) матеріалу для бланків документів на 2,63 млн євро.

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Харків Підприємець, тричі оштрафований АМКУ за змови, візьме у водоканалу на Харківщині півмільйона за пальне

Дніпро Голову облуправління освіти підозрюють у привласненні грошей на реконструкції школи за 16 мільйонів

Миколаїв Миколаївський аеропорт розірвав скандальну угоду про ремонт за 100 мільйонів

05.03.2018

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