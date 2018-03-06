Поліграфкомбінат «Україна» замовив французам якихось бланків на 6 мільйонів євро

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ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» 28 лютого уклав угоду з компанією «Surys» (Франція) про постачання витратних матеріалів для обладнання на 6,13 млн євро, або 203,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця 2020 року поставлять 281 тис шт. аркушів із невідомими характеристиками.
Французька «Surys» (раніше – «Hologram Industries») виробляє захищені документи.
Нагадаємо, у вересні 2017 року поліграфкомбінат «Україна» замовив компанії «PAV CARD GmbH» (Німеччина) матеріалу для бланків документів на 2,63 млн євро.
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