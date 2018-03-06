Підприємець, тричі оштрафований АМКУ за змови, візьме у водоканалу на Харківщині півмільйона за пальне

Великобурлуцьке комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство «Водоканал» 3 березня за результатами переговорної процедури уклало договір з підприємцем В’ячеславом Фуніковим щодо придбання пального на 480 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Неконкурентний формат закупівлі замовник пояснив двічі відміненими торгами, які не відбулись через участь у них менше ніж двох учасників. Підприємець Фуніков не приходив на згадані тендери, натомість заявки подавало ТОВ «Лівайн Торг». Першого разу цінова пропозиція підприємства відповідала очікуваній вартості закупівлі і становила 480 тис. грн, вдруге фірма оцінила лот у 470 тис. грн.

За результатами переговорної процедури «Водоканал» погодився на придбання пального від В’ячеслава Фунікова на загальну суму 479 999,10 грн. Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала 0,0002%.

Відмітимо, що за третім підходом закупівлі пального замовник без зміни загальної вартості лоту зменшив обсяги замовлення – на 600 л бензину А-92 та на 1130 л скрапленого газу.

Так, замовлено 3000 л бензину А-92 за ціною 28,5 грн/л (тут і далі з ПДВ), 12000 л дизельного палива по 27,19 грн/л, а також 5279 л скрапленого газу по 12,9 грн за літр. Ціни відповідають середнім по Харківській області.

Договір діятиме до кінця 2018 року. Умови постачання пального, визначені контрактом, – самовивіз замовником з автозаправочної станції у смт. Великий Бурлук.

Восени 2017 року Адміністративна колегія Харківського ОТВ АМКУ оштрафувала В’ячеслава Фунікова за антиконкурентні узгодженні дії на ринку роздрібного продажу скрапленого газу у межах Харківщини, а саме за одночасне з деякими конкурентами підняття ціни на газ.

У ході дослідження ринку антимонопольники встановили, що В’ячеслав Фуніков реалізує моторне пальне через дві АЗС в області – одна розташована у м. Круп’янськ, інша у смт. Великий Бурлук. Останню Фуніков ділить із подружжям Людмилою та Юрієм Малюкіним, колишнім головою Великобурлуцького районного суду Харківської області, який пішов у відставку наприкінці 2016 року.

Також, 25 березня 2015 року місцеве відділення АМКУ двома рішеннями (№ 67-р/к та № 68-р/к) визнало Фунікова винним у спотворенні торгів щодо поставки пального. У першому випадку йшлось про змову з ТОВ «НК Галон Плюс», у другому – з ТОВ «Мітрейд». Окрім штрафів, спіймані на змові суб’єкти господарювання отримали заборону на участь у державних закупівлях протягом трьох років.

Втім, усі троє оштрафованих продовжили отримувати держпідряди. «НК Галон Плюс» у листопаді-грудні 2017 року підписало два договори на поставку пального виконкому Мереф’янської міської ради, «Мітрейд» протягом 2015-2017 років отримало замовлень на понад 2 млн грн, зокрема, взяло участь і виграло у відкритих торгах від згаданої Мереф’янської міськради на закупівлю пального початковою вартістю 897 млн грн. Прокуратура Харківської області наразі безуспішно оскаржує у суді результати даних торгів.

З початку 2017 року підприємець В’ячеслав Фуніков отримав держзамовлень на 1,56 млн грн.

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