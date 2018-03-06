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Миколаївський аеропорт розірвав скандальну угоду про ремонт за 100 мільйонів

06 Березня 2018

КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обл ради розірвав договір з ТОВ «ЄІС» щодо капітального ремонту будівлі аеровокзалу за 102,23 млн грн. Про це пише видання «НикВести» з посиланням на дані системи «Прозорро».

Комунальники вказали, що розірвали договір на вимогу доручення голови Миколаївської облдержадміністрації Олександра Савченка.

Інформація в «Прозорро» про розірвання договору на капремонт Миколаївського аеропорту

В дорученні  Савченко вказано про необхідність терміново провести експертизу обсягів уже виконаних ремонтних робіт в будівлі аеровокзалу. А в подальшому виключити їх з проекту робіт та договору.

Сам Савченко пояснив, що вимоги розірвати договір висунула Держудитслужба, яка виявила порушення під час перевірки тендеру.

Після зміни проекту та обсягів робіт заплановано провести новий тендер на капремонт аеропорту.

Нагадаємо, за даними журналіста Андрія Лохматова, термінал аеропорту ще до оголошення офіційного тендера відремонтував один із нинішніх конкурентів – ТОВ «Будівельна компанія «Житлопромбуд-8» Григорія Стерпула, яке за документами займалося парканом. За даними журналіста, порушенню закону сприяло керівництво Миколаївської ОДА.

25 січня новий керівник КП «ММА» Владислав Волошин за результатами тендеру уклав угоду з «ЄІС» щодо капремонту на суму 102,23 млн грн. У складі тендерної пропозиції «ЄІС» подала аналогічний договір із «Ощадбанком» про реконструкцію VIP-відділення у Києві за 31,80 млн грн. Вона фігурує у кримінальному провадженні СБУ за підозрою у фіктивному підприємництві під час того ремонту.

Фірма «ЄІС» («Europeum») зі статутним капіталом 5 тис грн. зареєстрована в 2014 році у приватному будинку в селі Тарасівка під Києвом. Нині засновниками є кияни Юрій Толстих і Світлана Цикун, директором – Микола Гоголєв, а підписантом – Микола Судоргін. Однак до 2015 року частка Толстих належала Світлані Щокіній, яка зараз володіє ТОВ «Сакма Кемікал» з Олегом Плакущим. Судоргін у 2014 році входив у громадську раду при Державній фіскальній службі від БО «Федерація єврейських громад в столиці України».

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